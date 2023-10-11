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Окупанти вдосконалили свої ударні дрони «Ланцет»: ЗСУ повідомили деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Окупанти вдосконалили свої ударні дрони «Ланцет»: ЗСУ повідомили деталі
Zala Lancet – це російський баражуючий боєприпас, швидкість руху якого становить до 300 км/год
фото з відкритих джерел

Ворог збільшив кількість атак дронами з тимчасово окупованих територій

Російські загарбники модернізували свої ударні дрони «Ланцет» і збільшили дальність їх польоту на кілька десятків км. Про це повідомила спікерка Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телеканалу «Еспресо».

За її словами, окупанти продовжують удосконалювати свої безпілотники і бойові дії все частіше переходять у повітря.

Гуменюк зазначила, що ворог збільшив кількість атак дронами з тимчасово окупованих територій. Зокрема, безпілотники запускають з лівобережжя Дніпра, у тому числі й ті, які скидають осколкові боєприпаси.

«Щодо їхніх дронів «Ланцет», то справді останнім часом росіяни почали показувати чудеса їхнього технічного вдосконалення. Бо якщо раніше ці дрони баражували на відстань до 40 км, то зараз їх можливості польоту збільшилися до 60-70 км», – розповіла Гуменюк.

Zala Lancet – це російський баражуючий боєприпас, швидкість руху якого становить до 300 км/год. Максимальна вага дрону – 12 кг.

Триває 595-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося 108 бойових зіткнень.

Теги: окупанти боєприпаси повітря ворог росіяни безпілотник

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