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Ракети та безпілотники. Повітряні сили повідомили деталі нічної атаки окупантів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ракети та безпілотники. Повітряні сили повідомили деталі нічної атаки окупантів
Росіяни застосували керовану авіаційну ракету Х-59 з літака Су-34 із повітряного простору захопленої території Запорізької області
фото з відкритих джерел

Повітряні сили протягом ночі знищили одну керовану авіаційну ракету Х-59 та три ударні безпілотники Shahed

У ніч проти 22 жовтня сили протиповітряної оборони знищили над Україною керовану авіаційну ракету та три ударні безпілотники. Ще три дрони збили протягом минулої доби на півдні. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Уночі було зафіксовано вісім пусків ракет С-300 із Білгородської області та тимчасово окупованої частини Донеччини. Також росіяни застосували керовану авіаційну ракету Х-59 з літака Су-34 із повітряного простору захопленої території Запорізької області.

У ніч проти 22 жовтня сили протиповітряної оборони знищили над Україною керовану авіаційну ракету та три ударні безпілотники
У ніч проти 22 жовтня сили протиповітряної оборони знищили над Україною керовану авіаційну ракету та три ударні безпілотники
фото: Повітряні сили

А ще окупанти запустили два безпілотники невизначеного типу з північного напрямку та три ударні дрони типу Shahed з району мису Чауда (Крим).

Повітряні сили у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони протягом ночі знищили чотири повітряні цілі: одну керовану авіаційну ракету Х-59 та три ударні безпілотники Shahed.

Окрім того, протягом минулої доби на півдні країни збили три ударні безпілотники типу «Ланцет».

Нагадаємо, під час обстрілів Херсонської області ворог використав рекордну кількість авіабомб за добу. Є постраждалі.

До слова, триває 606-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося понад 80 бойових зіткнень.

Теги: безпілотник війна окупанти російська ракета

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