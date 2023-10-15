У Курську прогриміли вибухи: повідомляють про атаку безпілотників

Губернатор Курської області заявив про нібито роботу російської ППО

У ніч на 15 жовтня в російському Курську пролунала серія вибухів, повідомляють про атаку безпілотників. Про це передають місцеві Telegram-канали.



Повідомлялось про щонайменше чотири серії вибухів, останні лунали о 23:23. Губернатор Курської області Руслан Старовойтов заявив про нібито роботу російської ППО по безпілотниках.

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Пізніше він повідомив про нібито збиття 12 БПЛА, «запущених з боку України». У Курську та селі Зоріно зафіксовано падіння уламків, постраждалих немає.

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Нагадаємо, у ніч на 29 вересня у Курській області Росії прогриміли потужні вибухи. Про це повідомив губернатор області Роман Старовойт у телеграм-каналі.

За його словами, «український безпілотник скинув два вибухові пристрої на підстанцію» під Курськом.

«Один із трансформаторів спалахнув. Знеструмлено п'ять населених пунктів та лікарню. Пожежні розрахунки виїхали на місце. До відновлення електропостачання розпочнуть, як тільки стане безпечно», - розповів російський губернатор.

Український безпілотник уранці 24 вересня атакував будівлю Федеральної служби безпеки (ФСБ) у Курську. Пізніше місцеві пабліки також повідомили, що дрон влучив у нафтопереробний завод. Це спричинило пожежу, місто огорнув дим.

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Влада Курська вирішила скасувати святковий традиційний салют на честь Дня міста, який святкують 24 вересня. Про це повідомив мер Ігор Куцак. Рішення було ухвалено «у зв’язку з останніми подіями».