Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Курську прогриміли вибухи: повідомляють про атаку безпілотників

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Курську прогриміли вибухи: повідомляють про атаку безпілотників
фото ілюстративне

Губернатор Курської області заявив про нібито роботу російської ППО

У ніч на 15 жовтня в російському Курську пролунала серія вибухів, повідомляють про атаку безпілотників. Про це передають місцеві Telegram-канали.
 
Повідомлялось про щонайменше чотири серії вибухів, останні лунали о 23:23. Губернатор Курської області Руслан Старовойтов заявив про нібито роботу російської ППО по безпілотниках.

Пізніше він повідомив про нібито збиття 12 БПЛА, «запущених з боку України». У Курську та селі Зоріно зафіксовано падіння уламків, постраждалих немає.

Нагадаємо, у ніч на 29 вересня у Курській області Росії прогриміли потужні вибухи. Про це повідомив губернатор області Роман Старовойт у телеграм-каналі.

За його словами, «український безпілотник скинув два вибухові пристрої на підстанцію» під Курськом.

«Один із трансформаторів спалахнув. Знеструмлено п'ять населених пунктів та лікарню. Пожежні розрахунки виїхали на місце. До відновлення електропостачання розпочнуть, як тільки стане безпечно», - розповів російський губернатор.

Український безпілотник уранці 24 вересня атакував будівлю Федеральної служби безпеки (ФСБ) у Курську. Пізніше місцеві пабліки також повідомили, що дрон влучив у нафтопереробний завод. Це спричинило пожежу, місто огорнув дим.

Влада Курська вирішила скасувати святковий традиційний салют на честь Дня міста, який святкують 24 вересня. Про це повідомив мер Ігор Куцак. Рішення було ухвалено «у зв’язку з останніми подіями». 

Теги: роман безпілотник місто Telegram завод

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Орловській області РФ загорілась нафтобаза після атаки безпілотника
Вибухи в Одесі та Харкові, атака безпілотників на РФ: головне за ніч
17 вересня, 07:07
Латвійські компанії і далі постачають в Росію мікросхеми на мільйони євро
Спецслужба Латвії перевіряє постачання Росії мікросхем для війни
25 вересня, 21:53
Будівництво заводу з виробництва безпілотників в Україні буде завершено за 1,5 року
Турецький концерн Baykar інвестує в Україну $100 млн
30 вересня, 11:35
Всі поїзди прямують власним маршрутом
Через нічні удари затримується рух поїздів (перелік рейсів)
30 вересня, 08:03
Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку
ЗСУ виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту – Генштаб
1 жовтня, 19:58
Зрадник Олег Царьов шокований брехнею Путіна
Зрадник Олег Царьов шокований брехнею Путіна
6 жовтня, 14:42
ЗСУ просуваються на північний схід від Микільського: аналіз ISW
ЗСУ просуваються на північний схід від Микільського: аналіз ISW
11 жовтня, 03:47
«Не виходьте на вулицю»: мер Херсона терміново звернувся до містян
«Не виходьте на вулицю»: мер Херсона терміново звернувся до містян
5 жовтня, 09:45
ЗСУ вибили окупантів з передових позицій біля Копанів на Запоріжжі
ЗСУ вибили окупантів з передових позицій біля Копанів на Запоріжжі
13 жовтня, 22:50

Соціум

На матчі Україна - Північна Македонія відбувся флешмоб єдності українського й чеського народів
На матчі Україна - Північна Македонія відбувся флешмоб єдності українського й чеського народів
У Курську прогриміли вибухи: повідомляють про атаку безпілотників
У Курську прогриміли вибухи: повідомляють про атаку безпілотників
У Британії 1,5 мільйона будинків під загрозою затоплення: названо причину
У Британії 1,5 мільйона будинків під загрозою затоплення: названо причину
Ізраїль відкликав дозвіл на евакуацію українців із Сектору Гази
Ізраїль відкликав дозвіл на евакуацію українців із Сектору Гази
Нетаньяху відвідав військових на півдні Ізраїлю і заявив про початок «наступного етапу» війни
Нетаньяху відвідав військових на півдні Ізраїлю і заявив про початок «наступного етапу» війни
ЦАХАЛ завершує підготовку до наземної операції в Секторі Гази
ЦАХАЛ завершує підготовку до наземної операції в Секторі Гази

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
191K
Росія оголосила про кінець контрнаступу України
18K
На що розраховував ХАМАС?
14K
У бою загинув наймолодший командир підрозділу 72-ї бригади
12K
Боррель пояснив, чим має закінчитися війна Росії проти України
11K
Росія перестане блокувати український експорт. Розвідка назвала неочікувану причину
9605
Чи вистачить винищувачів F-16 для захисту неба над Україною? Відповідь Столтенберга

Новини

15 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:53
ЗСУ пояснили, чому окупантам важливо захопити Авдіївку
Вчора, 23:09
Понад 100 боїв за добу: окупанти безуспішно штурмують на шістьох напрямках
Вчора, 07:32
Невелика хмарність та туман: прогноз погоди на 14 жовтня
Вчора, 04:58
14 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:10
Чи вплинуть події в Ізраїлі на підтримку України від НАТО? Відповідь Столтенберга
13 жовтня, 23:51

Прес-релізи

Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
13 жовтня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту