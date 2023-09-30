Через нічні удари затримується рух поїздів (перелік рейсів)

Рух усіма дільницями залізниці відкрито

Унаслідок нічних обстрілів території України затримується низка поїздів. Про це повідомляє «Укрзалізниця».

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Перелік рейсів, що затримуються:

351/352 Київ-Пас. — Кишинеу +3:00

77/78 Одеса — Ковель +2:44

53/54 Перемишль — Київ-Пас. +1:57

109/110 Херсон — Львів +1:26

257/258 Чернігів — Івано-Франківськ +1:10

259/260 Суми — Івано-Франківськ +1:10

59/60 Чоп — Київ-Пас. +0:45

357/358 Ворохта — Київ-Пас. +0:45

105/106 Одеса — Київ-Пас. +0:41

«Наразі рух усіма дільницями відкрито, всі поїзди прямують власним маршрутом під чітким контролем», – зазначили в УЗ.

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