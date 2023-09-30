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Через нічні удари затримується рух поїздів (перелік рейсів)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Через нічні удари затримується рух поїздів (перелік рейсів)
Всі поїзди прямують власним маршрутом
фото з відкритих джерел

Рух усіма дільницями залізниці відкрито

Унаслідок нічних обстрілів території України затримується низка поїздів. Про це повідомляє «Укрзалізниця».

Перелік рейсів, що затримуються:

  • 351/352 Київ-Пас. — Кишинеу +3:00
  • 77/78 Одеса — Ковель +2:44
  • 53/54 Перемишль — Київ-Пас. +1:57
  • 109/110 Херсон — Львів +1:26
  • 257/258 Чернігів — Івано-Франківськ +1:10
  • 259/260 Суми — Івано-Франківськ +1:10
  • 59/60 Чоп — Київ-Пас. +0:45
  • 357/358 Ворохта — Київ-Пас. +0:45
  • 105/106 Одеса — Київ-Пас. +0:41

«Наразі рух усіма дільницями відкрито, всі поїзди прямують власним маршрутом під чітким контролем», – зазначили в УЗ.

Як повідомлялося, у ніч проти 30 вересня окупанти завдали ударів з повітря по Вінницькій області. Є влучання в об'єкт інфраструктури.

Повітряні сили ЗСУ повідомляли про «Шахеди» на території регіону.

Вранці стало відомо, що вночі РФ атакувала Україну дронами-камікадзе типу «Шахед». Окупанти випустили по Україні не менше 20 безпілотників.

Ворог випускав ударні безпілотники зі східного узбережжя Азовського моря і з мису Чауда в Криму. Безпілотники були спрямовані на південь Одещини і знову були спрямовані за непростими маршрутами. У тому числі, маневруючи, намагалися обійти систему протиповітряної оборони для того, щоб увійти не тільки в південні, а й у центральні регіони України.

Теги: Укрзалізниця вибух обстріл безпілотник Вінниччина Одещина

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