Уламки ворожих дронів пошкодили об'єкт критичної інфраструктури на Хмельниччині

Унаслідок ворожого удару зазнали поранень 16 мешканців Хмельниччини

Уже четверту добу поспіль ворог атакує Хмельниччину. Цієї ночі ворожі дрони були збиті над Хмельницьким та Шепетівським районами. Про це повідомив перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

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За його даними, у Хмельницькому районі збиті ворожі цілі не завдали шкоди під час падіння уламків.

«Разом з тим, на жаль, в Шепетівському районі внаслідок збиття ворожих повітряних цілей відбулось їх падіння на території об'єкта критичної інфраструктури. Вибуховою хвилею пошкоджено нежитлові приміщення, житлові будинки та транспортні засоби», – повідомив Тюрін.

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Станом на зараз за медичною допомогою до лікарні звернулось 16 осіб із різними тілесними ушкодженнями.

Працюють усі відповідні служби.

Як повідомлялося, у ніч проти 25 жовтня в Хмельницькій області пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Унаслідок нічної ворожої атаки є пошкодження та постраждалі у Славутській громаді на Хмельниччині.

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За даними Генштабу ЗСУ, у ніч на 25 жовтня, російські окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши 11 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено всі ворожі БпЛА.