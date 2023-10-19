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Нічна атака РФ: Генштаб повідомив про збиті цілі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Нічна атака РФ: Генштаб повідомив про збиті цілі
Окупанти запустили по Україні шість дронів-камікадзе
фото ілюстративне

Сили ППО знищили три дрони-камікадзе

У ніч на 19 жовтня російські окупанти атакували Україну шістьма ударними БпЛА типу Shahed-136/131. Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

«Російські окупанти в ніч на 19 жовтня атакували Україну шістьма ударними БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено три дрони-камікадзе», – йдеться в повідомленні.

Також минулої доби кремлівські терористичні війська завдали чергових ракетних ударів по цивільних об’єктах у Харкові, Запоріжжі, Павлограді, Обухівці Дніпропетровської області та Миколаївському районі.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Нагадаємо, сьогодні вночі у Миколаєві прогриміли два вибухи. У місті о 00:55 було оголошено повітряну тривогу. 

Триває 603-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося близько 80 бойових зіткнень. 

Теги: окупанти Генштаб Миколаїв окуповані території безпілотник

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