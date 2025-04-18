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Китай заперечив звинувачення Зеленського у постачанні зброї РФ

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Китай заперечив звинувачення Зеленського у постачанні зброї РФ
Цзянь: «Китай завжди мав «чітку позицію» в «українському питанні», прагнучи припинення бойових дій і мирних переговорів»
фото: PAP

Зеленський звинуватив Пекін у постачанні пороху та артилерії Росії

Китай не надавав зброї жодній зі сторін у російсько-українській війні. Як передає «Главком», відповідь Пекіна на заяву Зеленського озвучив речник китайського Міністерства закордонних справ Лінь Цзянь, цитує Reuters.

За його словами, Китай не тільки не надає летальну зброю жодній зі сторін, а й «суворо контролює товари подвійного призначення», які можна використати для виробництва зброї.

Так, Цзянь зауважив, що заява Зеленського є «безпідставною», адже Україна, мовляв, сама визнавала, що більшість компонентів російської імпортної зброї походять зі США та інших західних країн. Китай же завжди мав «чітку позицію» в «українському питанні», прагнучи припинення бойових дій і мирних переговорів.

Цзянь також додав, що його країна «виступає проти безпідставних звинувачень і політичних маніпуляцій».

Напередодні Зеленський зазначив, що Україна отримала від розвідки інформацію про те, що Китай постачає Росії зброю. Йдеться, зокрема, про порох й артилерію.

«Ми нарешті отримали інформацію, що Китай постачає зброю Російської Федерації. Ми будемо готові говорити про це детально. На сьогодні ми маємо інформацію загальну від Служби безпеки, від розвідок про порох й артилерію. Я думаю, що ми дуже детально зможемо про це сказати наступного тижня, особливо про дані, за якими ми вважаємо, що представники Китаю займаються виробництвом деякої зброї на території Росії», – зазначив Зеленський.

«Одна справа, коли на ринках, де торгують зброєю, є продукція Китаю, і росіяни її купили або інша країна купила і потім передала. Але на таких ринках є зброя інших країн. Інша справа, коли це не просто якась контрабанда тощо, коли ми бачимо цей факт – факт співробітництва в цьому напрямку цих двох країн. Це є. Ми повинні це визнати. Відповідні деякі документи ми зможемо передати наступного тижня», – зазначив Президент.

Водночас президент США Дональд Трамп прокоментував заяву Володимира Зеленського про те, що Україна отримала від розвідки інформацію щодо поставок Китаєм зброї Росії. «Ні, у мене немає коментарів із цього приводу. Поняття не маю. Це його заява (Зеленського - ред.), не моя», – сказав Трамп на пресконференції із прем'єром Італії Джорджею Мелоні.

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Теги: Китай зброя війна

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