Втрати ворога станом на 11 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1310 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 11 травня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 11 травня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 11 травня втратила:
- особового складу ‒ близько 965890 (+1310) осіб,
- танків ‒ 10792 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22446 (+6) од,
- артилерійських систем – 27670 (+33) од,
- РСЗВ – 1381 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1159 (+1) од,
- літаків – 372 (+0) од,
- гелікоптерів – 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 35537 (+55),
- крилаті ракети ‒ 3197 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 47947 (+117) од,
- спеціальна техніка ‒ 3878 (+3)
Активність флоту окупантів станом на 11 травня
- В Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- В Середземному морі 3 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 8 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 0 суден, з них 0 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 5 суден, з них 4 рухалось з протоки Босфор.
Нагадаємо, триває 1173-й день повномасштабної війни в Україні.
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