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Втрати ворога станом на 11 травня 2025 – Генштаб ЗСУ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Втрати ворога станом на 11 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку війни втратила 10792 танків
фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1310 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 11 травня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 11 травня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 11 травня втратила:

  • особового складу ‒ близько 965890 (+1310) осіб,
  • танків ‒ 10792 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22446 (+6) од,
  • артилерійських систем – 27670 (+33) од,
  • РСЗВ – 1381 (+1) од,
  • засоби ППО  ‒ 1159 (+1) од,
  • літаків – 372 (+0) од,
  • гелікоптерів – 335 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 35537 (+55),
  • крилаті ракети ‒ 3197 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн  – 47947 (+117) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3878 (+3)
Втрати ворога станом на ранок 11 травня
Втрати ворога станом на ранок 11 травня
Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 11 травня

  • В Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • В Середземному морі 3 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 8 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 0 суден, з них 0 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 5 суден, з них 4 рухалось з протоки Босфор.
Активність ворожого флоту станом на ранок 11 травня
Активність ворожого флоту станом на ранок 11 травня
ВМС ЗСУ

Нагадаємо, триває 1173-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: втрати Генштаб

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Карта бойових дій в Україні станом на 11 травня 2025 року
Втрати ворога станом на 11 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 11 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
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