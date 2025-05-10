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Російська армія – за три кілометри від Дніпропетровщини: ЗСУ розповіли про ситуацію

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Російська армія – за три кілометри від Дніпропетровщини: ЗСУ розповіли про ситуацію
Поки неможливо спрогнозувати, чи продовжить російська армія активний наступ на Новопавлівському напрямку після 9 травня
фото: Генштаб ЗСУ

Окрім піхотних штурмів, російська армія активно застосовує авіацію, обстрілюючи позиції військових КАБами

Армія РФ перебуває за менш ніж три кілометри від Дніпропетровщини. Активні дії російські війська проводять на Новопавлівському напрямку. Окрім штурмів малими групами, солдати РФ застосовують авіацію та FPV-дрони на оптоволокні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне».

За словами речника оперативно-стратегічного угрупування військ «Хортиця» Віктора Трегубова, на цій ділянці фронту російські армійці для просування використовують малі штурмові групи на мотоциклах та звичайних автівках.

«Це модна зараз тактика: комбінація штурмів на мототехніці з активним використанням FPV-дронів, зокрема, на оптоволокні. Вони будуть гасати на мототехніці, теж будуть помирати оптовими партіями, але історія в тому, що на мототехніку потрібно просто більше дронів», – розповів військовий.

Віктор Трегубов додав, окрім піхотних штурмів, російська армія активно застосовує авіацію, обстрілюючи позиції військових КАБами. Проте, зазначив речник, ця зброя є неточною, тож часто бомби падають у населені пункти.

ідстань від межі Дніпропетровщини та села Новопавлівка до зони бойових дій, 9 травня 2025 рік
ідстань від межі Дніпропетровщини та села Новопавлівка до зони бойових дій, 9 травня 2025 рік
фото: suspilne.media

«Росіяни скаржаться на те, що український РЕБ став достатньо ефективним. Що наведення КАБів стало важким, це перше. А друге, це проблема просто долітати на таку дистанцію, щоб кидати їх із впевненістю, – росіяни також не можуть», – пояснив Віктор Трегубов.

Російські військові вже провалили наказ Путіна зайти на Дніпропетровщину до 9 травня. Попри це, армія РФ і надалі буде просуватися до межі Дніпропетровської та Донецької областей, зазначив військовий аналітик Іван Ступак.

«Я завжди наводжу приклад Бахмута. 9 місяців його штурмували, і кожного разу до 1 числа наступного місяця ставили план. Рано чи пізно, вони цей план виконали. З приводу Новопавлівки. Чому Дніпропетровська область? Не тому, що наступ на Дніпро, ні, про це не йдеться. Їх цікавить місто Покровськ», – сказав Іван Ступак.

Він додав: окрім політичного рішення, захід російської армії на Дніпропетровщину може мати й військові цілі, а саме перерізати один із основних шляхів постачання до Покровського напрямку – трасу Павлоград – Покровськ і, відповідно, ускладнити ситуацію у місті.

«Немає дороги – немає пального, техніки, амуніції, боєприпасів, їжі, води – нічого. І місто можна брати в кільце. От, я думаю, отака мета стоїть зараз у Російської Федерації», – припустив аналітик.

За словами Івана Ступака, поки неможливо спрогнозувати, чи продовжить російська армія активний наступ на Новопавлівському напрямку після 9 травня.

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп сподівається, що Україна та Росія домовляться про тимчасове припинення бойових дій строком на 30 днів. Про це повідомила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт під час брифінгу для журналістів. За її словами, напередодні президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Трампом. Під час бесіди лідери обговорили питання співпраці щодо рідкісноземельних копалин у межах домовленостей між Києвом і Вашингтоном.

Тим часом, посольство США в Києві повідомило про отримання інформації щодо ймовірного масштабного повітряного удару по території України, який може протягом декількох наступних днів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційну заяву дипломатичного представництва.

У зверненні до громадян Сполучених Штатів, які перебувають в Україні, посольство закликало бути готовими до швидкої реакції у разі сигналу повітряної тривоги.

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Теги: росіяни наступ військові наказ Дніпро армія

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