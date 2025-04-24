Дуда: Україні доведеться піти на компроміси на мирних переговорах з РФ

Дуда сказав, що мир вимагатиме поступки від двох сторін

Дуда заявив, що міцний мир має бути побудований на взаємних поступках

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що США мають силу покласти край війні РФ в Україні.. Він вважає, що мир вимагатиме компромісів з обох сторін, у тому числі з боку України. Про це Дуда сказав в інтервʼю Euronews, інформує «Главком».

Дуда попередив, що майбутня мирна угода вимагатиме болісних компромісів з обох сторін, включаючи поступки з боку України, і закликав до відновлення трансатлантичної співпраці для забезпечення довгострокової стабільності в регіоні.

«Сьогодні мій висновок абсолютно однозначний, за межами Сполучених Штатів немає нікого, хто може зупинити Володимира Путіна. Ось чому я вірю, що президент Дональд Трамп зі своєю рішучістю може покласти край цій війні», – сказав президент Польщі.

Також Дуда зауважив, що міцний мир має бути побудований на взаємних поступках: «Це має бути компроміс. Я маю на увазі, що де-факто цей мир повинен, на мою особисту думку, зводитися до того, що жодна зі сторін не зможе сказати, що виграла цю війну, тому що кожна сторона в якомусь сенсі повинна буде піти на поступки. Україні також доведеться піти на поступки в якомусь сенсі, тому що саме це, ймовірно, станеться. Наскільки? Мені складно відповісти на даному етапі».

До слова, президент США Дональд Трамп висловив розчарування темпами переговорного процесу щодо припинення війни в Україні, а дії президента Володимира Зеленського у цьому напрямку вважає хибними. Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт, інформує «Главком».

Раніше Дональд Трамп знову поклав відповідальність за початок війни в Україні на українського президента Володимира Зеленського та свого попередника Джо Байдена: «Президент Зеленський і нечесний Джо Байден зробили абсолютно жахливу роботу, дозволивши цій трагедії розпочатися».

Згодом Дональд Трамп заявив, що не вважає Володимира Зеленського відповідальним за війну в Україні.