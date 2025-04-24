Дуда: Україні доведеться піти на компроміси на мирних переговорах з РФ
Дуда заявив, що міцний мир має бути побудований на взаємних поступках
Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що США мають силу покласти край війні РФ в Україні.. Він вважає, що мир вимагатиме компромісів з обох сторін, у тому числі з боку України. Про це Дуда сказав в інтервʼю Euronews, інформує «Главком».
Дуда попередив, що майбутня мирна угода вимагатиме болісних компромісів з обох сторін, включаючи поступки з боку України, і закликав до відновлення трансатлантичної співпраці для забезпечення довгострокової стабільності в регіоні.
«Сьогодні мій висновок абсолютно однозначний, за межами Сполучених Штатів немає нікого, хто може зупинити Володимира Путіна. Ось чому я вірю, що президент Дональд Трамп зі своєю рішучістю може покласти край цій війні», – сказав президент Польщі.
Також Дуда зауважив, що міцний мир має бути побудований на взаємних поступках: «Це має бути компроміс. Я маю на увазі, що де-факто цей мир повинен, на мою особисту думку, зводитися до того, що жодна зі сторін не зможе сказати, що виграла цю війну, тому що кожна сторона в якомусь сенсі повинна буде піти на поступки. Україні також доведеться піти на поступки в якомусь сенсі, тому що саме це, ймовірно, станеться. Наскільки? Мені складно відповісти на даному етапі».
До слова, президент США Дональд Трамп висловив розчарування темпами переговорного процесу щодо припинення війни в Україні, а дії президента Володимира Зеленського у цьому напрямку вважає хибними. Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт, інформує «Главком».
Раніше Дональд Трамп знову поклав відповідальність за початок війни в Україні на українського президента Володимира Зеленського та свого попередника Джо Байдена: «Президент Зеленський і нечесний Джо Байден зробили абсолютно жахливу роботу, дозволивши цій трагедії розпочатися».
Згодом Дональд Трамп заявив, що не вважає Володимира Зеленського відповідальним за війну в Україні.
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