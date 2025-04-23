Адміністрація Трампа звільнила координатора розслідування воєнних злочинів РФ

Було звільнено координатора, уповноваженого збирати розвіддані про звірства, вчинені Росією в Україні

Конгресмен Джейсон Кроу: «Наразі ця адміністрація США показала, що готова випустити Путіна з гачка»

Адміністрація Трампа докладає спільних зусиль, щоб скасувати ініціативи, спрямовані на притягнення Росії та її лідера і союзників до відповідальності за військові злочини в Україні. Білий дім також скоротив роботу групи з розслідування військових злочинів Міністерства юстиції та скасував програму арешту активів російських олігархів, які потрапили під санкції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Washington Post.

Як зазначає видання, адміністрація Трампа звільнила з посади координатора, уповноваженого збирати дані про воєнні злочини, скоєні Росією проти України.

За словами двох співрозмовників видання, було звільнено координатора, уповноваженого, згідно із законом, збирати розвіддані по всьому уряду про звірства, вчинені Росією в Україні.

Ця посада при Управлінні директора національної розвідки була створена відповідно до закону, співавторами якого стали представник члена Палати представників Джейсон Кроу і колишній конгресмен Майкл Волц, нинішній радник президента США з національної безпеки.

«Посада координатора щодо звірств... покликана притягнути Путіна до відповідальності за злочини, вчинені ним проти українського народу», – сказав Кроу у своїй заяві виданню.

«Ця посада була заснована Конгресом на двопартійній основі, і адміністрація повинна дати можливість тому, хто обіймає цю посаду, виконувати свої обов'язки, як того вимагає закон», – додав він.

За словами Кроу, якщо Трамп і директорка Національної розвідки Тулсі Габбард «хочуть досягти міцного миру, вони мають бути готові притягнути Путіна до відповідальності за злочини, вчинені ним в Україні».

За словами трьох чинних і колишніх посадовців, міжвідомчу робочу групу, очолювану цим координатором, також було розпущено.

У сукупності, на думку експертів, ці дії сигналізують союзникам і противникам про те, що Сполучені Штати перестали бути глобальним рупором верховенства права.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп запропонував Україні так звану «остаточну мирну ініціативу», яка фактично передбачає визнання російської окупації значної частини української території. Як повідомляє Axios із посиланням на джерела, документ було передано українським посадовцям у Парижі минулого тижня, а відповідь на нього Вашингтон очікує вже в середу.