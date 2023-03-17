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Росіяни облаштували площадку для гвинтокрилів на території «Азовсталі» (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни облаштували площадку для гвинтокрилів на території «Азовсталі» (відео)
фото: Reuters

Загарбники перетворюють місто на військову базу

У тимчасово окупованому Маріуполі на території «Азовсталі» росіяни відкрили майданчик для гвинтокрилів. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

«Небо Маріуполя зараз. Окупанти «відкрили» площадку для гвинтокрилів на території Азовсталі. Тепер до постійних літаків додались гвинтокрили. Остаточне перетворення міста на військову базу», – написав Андрющенко.

Раніше повідомлялося, що у селі Малоянісоль поблизу Маріуполя прогриміли вибухи.  Зазначається, що до того в Маріуполі та районі було чутно роботу ППО та звуки, сході на роботу «Градів».

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Теги: окупанти злочин радник відео росіяни Маріуполь

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