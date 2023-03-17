Росіяни облаштували площадку для гвинтокрилів на території «Азовсталі» (відео)

Загарбники перетворюють місто на військову базу

У тимчасово окупованому Маріуполі на території «Азовсталі» росіяни відкрили майданчик для гвинтокрилів. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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«Небо Маріуполя зараз. Окупанти «відкрили» площадку для гвинтокрилів на території Азовсталі. Тепер до постійних літаків додались гвинтокрили. Остаточне перетворення міста на військову базу», – написав Андрющенко.

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Раніше повідомлялося, що у селі Малоянісоль поблизу Маріуполя прогриміли вибухи. Зазначається, що до того в Маріуполі та районі було чутно роботу ППО та звуки, сході на роботу «Градів».