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США прокоментували страту військовополоненого українця

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
США прокоментували страту військовополоненого українця
Нед Прайс, речник Державного департаменту США
фото: Reuters

Прайс: «Росії має бути соромно»

Державний департамент США знає про відео з розстрілом військовополоненого українця та засуджує дії російських окупантів. Про це повідомив речник відомства Нед Прайс під час учорашнього брифінгу, пише CNN.

«Жахливі кадри страти беззбройного українця після того, як він виголосив просте привітання «Слава Україні», просто вражають своїм варварством. Ми вважаємо, що Росії має бути соромно», – наголосив речник Держдепу.

Прайс додав, що зняте на камеру звірство російських військ свідчить про те, як Росія нехтує основними правилами війни, а також елементарною людяністю та порядністю.

«На жаль, це, напевно, не останній випадок, який фіксують наші українські партнери щодо потенційних воєнних злочинів, яких зараз налічується десятки тисяч», – зауважив він.

Нагадаємо, російські загарбники розстріляли українського полоненого захисника за слова «Слава Україні». Володимир Зеленський жорстко відреагував, а Офіс президента пообіцяв росіянам помститись за смерть героя.

За попередніми даними Генштабу ЗСУ, розстріляним окупантами воїн був військовослужбовцем 30 окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького Оперативного командування «Північ» Тимофій Миколайович Шадура. Водночас журналіст Юрій Бутусов висунув іншу версію.

Омбудсмен України Дмитро Лубінець розіслав відео страти українського воїна російськими загарбниками за слова «Слава Україні», своїм міжнародним партнерам. До слова, фракція «Слуга народу» ініціюватиме присвоєння звання Героя України розстріляному військовому.

Генеральна прокуратура України розпочала розслідування за фактом розстрілу беззбройного українського полоненого

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Теги: полон злочин росія

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