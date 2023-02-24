У кількох областях лунали сирени повітряної тривоги

Станом на 16:28 тривогу скасовано у всіх областях, окрім Луганської

У багатьох областях України лунали сирени. Моніторингові групи повідомляли про активність ворожої авіації.

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Станом на 16:28 тривогу скасовано у всіх областях, окрім Луганської.

Нагадаємо, сьогодні рівно рік, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україні. У всьому світі відбудуться велелюдні протести. До них мають долучитися як іноземці, так і українці, що нині вимушено опинилися за кордоном. Окремі акції у європейських столицях відбулися напередодні, у багатьох містах замайоріли синьо-жовті прапори.

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Раніше ЗСУ попередили про можливі ракетні удари.