У кількох областях лунали сирени повітряної тривоги
Станом на 16:28 тривогу скасовано у всіх областях, окрім Луганської
У багатьох областях України лунали сирени. Моніторингові групи повідомляли про активність ворожої авіації.
Станом на 16:28 тривогу скасовано у всіх областях, окрім Луганської.
Нагадаємо, сьогодні рівно рік, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україні. У всьому світі відбудуться велелюдні протести. До них мають долучитися як іноземці, так і українці, що нині вимушено опинилися за кордоном. Окремі акції у європейських столицях відбулися напередодні, у багатьох містах замайоріли синьо-жовті прапори.
Раніше ЗСУ попередили про можливі ракетні удари.
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