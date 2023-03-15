Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти вигадали, як «легалізувати» мародерство

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти вигадали, як «легалізувати» мародерство
фото ілюстративне

«Нотаріуси» росіянам потрібні аби наростити темпи паспортизації

Окупаційна адміністрація захоплених районів Донецької області оголосила про створення «нотаріальної палати», але юридичної сили ці нотаріуси не мають. Про це повідомляє Центр нацспротиву.

«Фактично імітація правового поля потрібна окупантам аби легалізувати мародерство покинутих будинків, мешканці яких виїхали через бойові дії та подальшу окупацію регіону РФ», – йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що «нотаріуси» потрібні і аби наростити темпи паспортизації, адже нові документи щодо правовласності реєструватимуться лише з російським паспортом, а без документа майно власника можуть оголосити «безгосподарчим» й потім відібрати.

Центр національного спротиву зауважує, що будь-які візії з боку таких «нотаріусів» й будь-які документи окупантів юридично нікчемні й не будуть ніколи визнані. Всі ж «нотаріуси» по акту є грабіжниками і будуть нести відповідальність після деокупації регіону.

До слова, триває 385-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація не відмовляється від своїх намірів щодо окупації України, продовжує наступальні дії, не рахуючись із втратами. Основні зусилля противник зосереджує на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

Теги: Донеччина війна окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Крали навіть оленячі роги: поліція повідомила про мародерство окупантів у Чорнобилі
Крали навіть оленячі роги: поліція повідомила про мародерство окупантів у Чорнобилі
3 березня, 15:34
Загарбники проводять демонтаж бойлерів, кондиціонерів та іншої побутової техніки
Росіяни нарощують темпи мародерства на Запоріжжі
2 листопада, 2022, 19:26
Російські загарбники не мають меж у своєму цинізмі 
«Автомат дитині до голови»: окупант розказав про мародерство армії РФ
30 листопада, 2022, 21:02

Події в Україні

Зеленський звільняє чиновників, справа про борг Януковича. Головне за 15 березня
Зеленський звільняє чиновників, справа про борг Януковича. Головне за 15 березня
Окупанти вигадали, як «легалізувати» мародерство
Окупанти вигадали, як «легалізувати» мародерство
Литва пропонує позбавити росіян можливості купувати нерухомість
Литва пропонує позбавити росіян можливості купувати нерухомість
Зміна голови Луганської ОВА: з’явилися перші подробиці
Зміна голови Луганської ОВА: з’явилися перші подробиці
Окупанти вдарили по Дніпропетровщині: є загиблі та багато руйнувань (фото)
Окупанти вдарили по Дніпропетровщині: є загиблі та багато руйнувань (фото)
Росія мобілізує студентів: перехоплення розвідки (аудіо)
Росія мобілізує студентів: перехоплення розвідки (аудіо)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
55K
Папа Римський прокоментував події навколо Києво-Печерської лаври
21K
Масштабна повітряна тривога тривала менше години
18K
Найвпливовіший митрополит московської церкви вивозить майно з Лаври (відео)
18K
У Києві правоохоронці затримали російського бійця: деталі
14K
Україна переходить на літній час: коли і куди переводимо годинники
11K
ЗСУ потужно вдарили по окупантах: Генштаб назвав уражені об'єкти

Новини

ЗСУ потужно вдарили по окупантах: Генштаб назвав уражені об'єкти
Сьогодні, 06:55
Зустріч посла РФ із держсекретарем США, застава Коболєва. Головне за ніч
Сьогодні, 06:31
Україна переходить на літній час: коли і куди переводимо годинники
Сьогодні, 06:07
У МАГАТЕ є «життєздатне» рішення стосовно ЗАЕС – Гроссі
Сьогодні, 03:56
Іспанія збільшила імпорт газу з Росії – Bloomberg
Сьогодні, 03:28
Виселення з Лаври не буде – Ткаченко
Сьогодні, 01:22

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту