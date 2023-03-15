Окупанти вигадали, як «легалізувати» мародерство

«Нотаріуси» росіянам потрібні аби наростити темпи паспортизації

Окупаційна адміністрація захоплених районів Донецької області оголосила про створення «нотаріальної палати», але юридичної сили ці нотаріуси не мають. Про це повідомляє Центр нацспротиву.

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«Фактично імітація правового поля потрібна окупантам аби легалізувати мародерство покинутих будинків, мешканці яких виїхали через бойові дії та подальшу окупацію регіону РФ», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що «нотаріуси» потрібні і аби наростити темпи паспортизації, адже нові документи щодо правовласності реєструватимуться лише з російським паспортом, а без документа майно власника можуть оголосити «безгосподарчим» й потім відібрати.

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Центр національного спротиву зауважує, що будь-які візії з боку таких «нотаріусів» й будь-які документи окупантів юридично нікчемні й не будуть ніколи визнані. Всі ж «нотаріуси» по акту є грабіжниками і будуть нести відповідальність після деокупації регіону.

До слова, триває 385-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація не відмовляється від своїх намірів щодо окупації України, продовжує наступальні дії, не рахуючись із втратами. Основні зусилля противник зосереджує на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.