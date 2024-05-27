Росіяни перекидають техніку з Воронезької області на Бердянськ (відео)

У залізничному ешелоні щонайменше 17 одиниць багатоцільових тягачів легких броньованих

Російські загарбники перекинули велику кількість техніки з Воронезької області РФ на Бердянський напрямок через Маріуполь. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Воронежська область. Велике перекладання в бік Ростову зафіксовано нашим «Спротивом», – розповів він.

За його даними, у залізничному ешелоні щонайменше 17 одиниць багатоцільових тягачів легких броньованих.

«В подальшому ці вантажівки ідентифіковано, як перекинуті в Бердянський напрямок через Маріуполь. Це підтверджує нашу гіпотезу про посилення Запорізького напрямку», – додав Андрющенко.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області було підірвано автівку місцевого колаборанта. Вибуховий пристрій був закладений під автівку колаборанта. Від отриманих травм той загинув на місці.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області сили опору підірвали автомобіль з чотирма окупантами. Вижили не всі. За даними розвідки, потужний вибух пролунав 14 січня на вулиці Гоголя. Унаслідок проведеного українськими партизанами «спеціального заходу» був підірваний автомобіль окупантів УАЗ Patriot. Разом із московським позашляховиком ураження зазнали четверо солдатів РФ.





