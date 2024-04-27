У Запорізькому цирку акробати зірвалися з п'ятиметрової висоти

Акробати постраждали внаслідок падіння із висоти

У Запорізькому цирку стався нещасний випадок. Під час виступу акробати зірвалися із п'ятиметрової висоти. Відео опублікували місцеві пабліки.

Повідомляється, що в дівчини струс мозку, а хлопець зламав ногу.

Наразі більше подробиць немає, невідомо, чому стався нещасний випадок.

Нагадаємо, Мінкульт додав до списку підприємств, які вважаються критично важливими для забезпечення життєдіяльності населення під час мобілізації, «Пересувний цирк України».

Ростислав Карандєєв, в.о. міністра культури та інформаційної політики, заявив, що хейт навколо теми бронювання працівників сфери культури та медіа – це звичайна неповага до людей сфери, які чесно і якісно роблять свою роботу, примітивна оцінка їх суспільного значення, як і значення культури в країні, що воює.

До слова, в Угорщині актори випали з балкону під час вистави «Ромео і Джульєтта», яка відбувалася в одному з театрів.