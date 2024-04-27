Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Запорізькому цирку акробати зірвалися з п'ятиметрової висоти

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Запорізькому цирку акробати зірвалися з п'ятиметрової висоти
Наразі невідомо, чому артисти зірвалися з висоти
фото: скріншот

Акробати постраждали внаслідок падіння із висоти

У Запорізькому цирку стався нещасний випадок. Під час виступу акробати зірвалися із п'ятиметрової висоти. Відео опублікували місцеві пабліки.

Повідомляється, що в дівчини струс мозку, а хлопець зламав ногу.

Наразі більше подробиць немає, невідомо, чому стався нещасний випадок. 

Нагадаємо, Мінкульт додав до списку підприємств, які вважаються критично важливими для забезпечення життєдіяльності населення під час мобілізації, «Пересувний цирк України». 

Ростислав Карандєєв, в.о. міністра культури та інформаційної політики, заявив, що хейт навколо теми бронювання працівників сфери культури та медіа – це звичайна неповага до людей сфери, які чесно і якісно роблять свою роботу, примітивна оцінка їх суспільного значення, як і значення культури в країні, що воює.  

До слова, в Угорщині актори випали з балкону під час вистави «Ромео і Джульєтта», яка відбувалася в одному з театрів.

Читайте також: Бронювання циркачів ніби й правильне. Але...
Теги: Запоріжжя цирк

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

У Запорізькому цирку акробати зірвалися з п'ятиметрової висоти
У Запорізькому цирку акробати зірвалися з п'ятиметрової висоти
Повітряні сили повідомили, які ракети почав активніше застосовувати ворог
Повітряні сили повідомили, які ракети почав активніше застосовувати ворог
Росіяни захопили село Бердичі на Донеччині – DeepState
Росіяни захопили село Бердичі на Донеччині – DeepState
Росія до літа відкриє першу гілку нової залізниці біля Маріуполя – розслідування
Росія до літа відкриє першу гілку нової залізниці біля Маріуполя – розслідування
Нічний обстріл енергетичних об’єктів: рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки
Нічний обстріл енергетичних об’єктів: рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки
Зеленський повідомив, скільки систем Patriot потрібно Україні, щоб захистити небо
Зеленський повідомив, скільки систем Patriot потрібно Україні, щоб захистити небо

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
59K
Підозрюваний у вбивстві син екссудді Аблова дорогою до суду «опинився у реанімації»
13K
Танкіст розповів, чи виправдали сподівання легендарні «Леопарди»
13K
Що загрожує росіянам, які на Олімпіаді демонструватимуть літеру «Z»? Відповідь президента МОК
11K
27 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8213
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
6467
Масштабна повітряна тривога тривала понад годину

Новини

Складне становище в енергетиці вимагає перегляду тарифу на світло для населення – нардеп
Сьогодні, 15:07
Україна досі споживає російський скраплений газ
Сьогодні, 13:06
Атака на Харків, пожежа на російському НПЗ: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
Без опадів, переважно до 20° тепла: прогноз погоди на 27 квітня
Сьогодні, 05:19
27 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:55
Сонячні електростанції допомагають Україні обходитись без аварійного імпорту електроенергії – Міненерго
Вчора, 16:53

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua