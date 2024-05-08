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Обстріл Запоріжжя: ворог пошкодив об’єкти критичної та цивільної інфраструктури (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Обстріл Запоріжжя: ворог пошкодив об’єкти критичної та цивільної інфраструктури (фото)
Руйнування у гаражному кооперативі у Запоріжжі, спричинені ворожим обстрілом
фото ДСНС України

За інформацією рятувальників, загиблих і травмованих немає

У Запоріжжі під час масованої атаки у ніч на 8 травня ворог завдав ударів по об’єктах критичної та цивільної інфраструктури, гаражному кооперативу, одному з парків міста та пошкодив міський електротранспорт. Про це повідомляє ДСНС України

Зазначається, що руйнувань також зазнала одна з пожежних частин Запоріжжя, там пошкоджено службові приміщення і фасад будівлі.

У Запоріжжі рятувальники ліквідували наслідки ракетних ударів РФ
У Запоріжжі рятувальники ліквідували наслідки ракетних ударів РФ
фото ДСНС України

За інформацією рятувальників, загиблих і травмованих немає.

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До ліквідації наслідків російських обстрілів залучалися 32 рятувальники та 7 одиниць техніки ДСНС
фото ДСНС України

Також повідомляється, що до ліквідації наслідків російських обстрілів залучалися 32 рятувальники та 7 одиниць техніки ДСНС.

Наразі рятувальні роботи завершені. 

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Нагадаємо, у ніч на 8 травня Росія завдала масованої атаки на сім регіонів України, в результаті якої було поранено троє людей, в тому числі дитину. Об'єктами нападу стала енергетична інфраструктура, житлові будинки, громадський транспорт та автомобілі. 

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Як зазначив голова МВС Ігор Клименко, постраждало троє людей – на Київщині та Кіровоградщині, серед яких одна дитина. Наразі над ліквідацією наслідків атак працюють рятувальники.

Теги: Запоріжжя обстріл рятувальники електротранспорт ворог

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