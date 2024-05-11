Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Запоріжжі окупанти активно зміцнюють третю лінію оборони

Наталія Порощук
glavcom.ua
На Запоріжжі окупанти активно зміцнюють третю лінію оборони
Росія зміцнює оборону біля Токмака Запорізької області
фото: СРОК

Окуповане лісове господарство Запорізької області отримало «термінові наряди» на постачання деревини для російських загарбників

Росія активно зміцнює третю лінію оборони біля тимчасово захопленого Токмака Запорізької області. Про це повідомляє український партизанський рух СРОК.

Партизани зазначають, що окуповане лісове господарство Запорізької області отримало «термінові наряди» на постачання деревини для російських загарбників.

«Зважаючи на все, очікується щось цікаве. Доведеться нам знову попрацювати на полях», – йдеться у повідомленні партизан.

Нагадаємо, що українські партизани виявили у тимчасово окупованому Севастополі склад ракет частини російських ППО: ««Атеш» розвідав склад ракет частини ППО в Севастополі. Агенти нашого руху розвідали парк військової техніки та склад ракетного озброєння 12 зенітного полку 31 дивізії ППО».

Зазначається, що партизани вивчили графік патрулів, слабкі місця у захисті частини та розташування камер спостереження.

Читайте також: На Донеччині ЗСУ збили російський штурмовик Су-25
Теги: Запоріжжя Україна війна окупанти окупація ЗСУ росія росіяни партизани

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами президента, влада робить все, щоб дати більше зброї для наших воїнів
Фронт та виробництво української зброї. Зеленський провів Ставку
6 травня, 20:15
Вогонь поширився на три поверхи, у будівлі частково обвалився дах
У Москві спалахнула пожежа на заводі з виробництва штучного каменю
2 травня, 22:51
У бригаді запевнили, що звинувачення з боку Романа Погорілого є неправдивими
115 бригаду звинуватили у краху оборони в Очеретиному: військові відповіли
2 травня, 22:21
Росіяни атакували об’єкти «Укрзалізниці» на Донеччині, Харківщині та Черкащині
«Укрзалізниця» повідомила про наслідки сьогоднішніх масових атак Росії
25 квiтня, 19:52
Системи Patriot допоможуть Україні захиститися від численних російських атак
Україна може отримати шість додаткових систем Patriot
18 квiтня, 19:40
Голова зовнішньополітичної служби ЄС наголосив, що Європа має взяти на себе відповідальність
Україна має отримати системи ППО, які «стоять про всяк випадок» – Боррель
18 квiтня, 17:37
Kronos може безшумно рухатися під водою зі швидкістю 50 км/год
Kyiv Post: Українські інженери розробляють новий підводний човен, який стріляє торпедами (фото)
17 квiтня, 01:07
Увечері ворог атакував Нікополь дронами-камікадзе, а вночі обстріляв з артилерії Мирівську громаду
Обстріл Дніпропетровщини: ворог поцілив в об’єкт інфраструктури (фото)
15 квiтня, 08:41
США та ЄС дедалі більше нервують через ухилення Росії від санкцій
США масштабно взялись за технологічні компанії, які обходять санкції проти РФ – Bloomberg
13 квiтня, 10:34

Події в Україні

На Запоріжжі окупанти активно зміцнюють третю лінію оборони
На Запоріжжі окупанти активно зміцнюють третю лінію оборони
Ракетний удар по ресторану Paradise в Донецьку: є загиблі та поранені
Ракетний удар по ресторану Paradise в Донецьку: є загиблі та поранені
У Херсонській області 11-річний хлопчик підірвався на російській міні
У Херсонській області 11-річний хлопчик підірвався на російській міні
У Сумах та Кривому Розі пролунали вибухи
У Сумах та Кривому Розі пролунали вибухи
Помер відомий спортивний журналіст та коментатор Сергій Савелій
Помер відомий спортивний журналіст та коментатор Сергій Савелій
Наступ Росії на півночі Харківщини: коментар речника ЗСУ
Наступ Росії на півночі Харківщини: коментар речника ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
28K
США офіційно оголосили про передачу Україні нового озброєння
9405
Над Україною з’явилося північне сяйво: фото
6546
Пентагон повідомив, яке озброєння ввійде до нового пакета допомоги Україні
5594
Землю вночі накрила сильна геомагнітна буря
2888
Атака на Харків та вибухи в російських областях: головне за ніч
2613
Оприлюднені нові неспростовні факти крадіжок Росією української історії (фото)

Новини

Голова Федерації металургів: ЄС має вжити антидемпінгових заходів щодо російської металопродукції
Сьогодні, 16:39
В Аргентині пасажирський потяг зіткнувся з порожнім вагоном: майже 100 постраждалих
Сьогодні, 09:34
Атака на Харків та вибухи в російських областях: головне за ніч
Сьогодні, 06:10
Оприлюднені нові неспростовні факти крадіжок Росією української історії (фото)
Сьогодні, 00:48
Кадрові перестановки у Міноборони: Ілларіон Павлюк йде з посади керівника Управління інформації
Вчора, 18:35
Другий півфінал Євробачення-2024, атака на НПЗ в Росії: головне за ніч
Вчора, 06:30

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua