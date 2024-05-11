На Запоріжжі окупанти активно зміцнюють третю лінію оборони

Окуповане лісове господарство Запорізької області отримало «термінові наряди» на постачання деревини для російських загарбників

Росія активно зміцнює третю лінію оборони біля тимчасово захопленого Токмака Запорізької області. Про це повідомляє український партизанський рух СРОК.

Партизани зазначають, що окуповане лісове господарство Запорізької області отримало «термінові наряди» на постачання деревини для російських загарбників.

«Зважаючи на все, очікується щось цікаве. Доведеться нам знову попрацювати на полях», – йдеться у повідомленні партизан.

Нагадаємо, що українські партизани виявили у тимчасово окупованому Севастополі склад ракет частини російських ППО: ««Атеш» розвідав склад ракет частини ППО в Севастополі. Агенти нашого руху розвідали парк військової техніки та склад ракетного озброєння 12 зенітного полку 31 дивізії ППО».

Зазначається, що партизани вивчили графік патрулів, слабкі місця у захисті частини та розташування камер спостереження.