Атаки на Вовчанськ та запуск «Резерв+». Головне за 18 травня

Головні події за сьогоднішній день

Росіяни майже повністю зруйнували Вовчанськ. ДБР оголосило підозри директору ФСБ РФ Бортнікову та ще 20 росіянам. Стало відомо, хто контролює Роботине. Міноборони повідомило деталі запуску «Резерв+». Президентка Грузії наклала вето на закон про іноагентів. «Главком» склав добірку новин 18 травня, щоб ви були в курсі головних подій:

Росіяни майже повністю зруйнували Вовчанськ

Російські загарбники майже повністю зруйнували місто Вовчанськ, що на Харківщині, але так його і не захопили. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

За словами Коваленка, ворог продовжує рівняти руїни міста із землею ударами керованих авіаційних бомб.

«Місто Вовчанськ, на жаль, практично зруйноване ворогом, який нещадно б‘є КАБами. Втім, ворог не виконав задачу свого командування і досі не захопив це місто», – зазначив Коваленко.

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Фото зі зруйнованого міста опублікували фотографи Костянтин і Влада Ліберови, а також журналіст Юрій Бутусов.

Зруйнований Вовчанськ фото: Костянтин та Влада Ліберови

ДБР оголосило підозри директору ФСБ РФ Бортнікову та ще 20 росіянам

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру директору ФСБ Олександру Бортнікову та ще 20 росіянам, які розпалювали національну ворожнечу та ненависть в Україні. Про це повідомляє ДБР.

Слідчі Бюро за сприяння Служби безпеки зібрали докази підривної діяльності російської спецслужби та особисто очільника ФСБ проти України.

Встановлено, що Бортніков розробив злочинний план для придушення протестних акцій українців у 2013-2014 роках з метою збереження керівного на той час режиму в Україні. Кінцевою ціллю була подальша анексія частини території України під приводом нібито «громадянського протистояння».

Одним із ключових завдань ФСБ було недопущення євроінтеграційних процесів України та членства в договорі колективної безпеки Північноатлантичного альянсу.

Слідство встановило, що для припинення протестних акцій Бортніков дав завдання тодішньому голові СБУ, який мав також російське громадянство, сприяти працівникам ФСБ у їхній протиправній підривній діяльності.

«У грудні 2013 року командувач внутрішніх військ МВС України за вказівкою заступника командувача внутрішніх військ росіян розпочав підготовку до силового розгону та розстрілу активістів, для чого звернувся з листом до міністра оборони про безоплатну передачу 4 млн патронів, 100 тисяч гранатометних пострілів ВОГ-25, іншого військового майна», – повідомляє ДБР.

Крім того, до Києва 13 грудня 2013 року прибула група з 20 співробітників ФСБ, які інструктували українських правоохоронців у протидії Євромайдану. Українські правоохоронці збирали відеозаписи, які провокували соціальні конфлікти між учасниками Євромайдану та його противниками. Матеріали публікували в інтернеті на спеціально створеному Ютуб-каналі та відправляли звіти про виконану роботу до ФСБ.

Слідчі ДБР за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру:

директору ФСБ Бортнікову О.В. про підозру в організації вчинення державної зради колишнім керівництвом СБУ, розпалювання національної ворожнечі та ненависті в Україні, незаконного перешкоджання протестним акціям у 2013-2014 роках;

колишньому голові СБУ, начальнику Департаменту захисту національної державності СБУ про зміну раніше повідомленої підозри у державній зраді за попередньою змовою групою осіб, розпалюванні національної, релігійної ворожнечі й ненависті, та повідомлено про нову підозру у незаконному перешкоджанні протестним акціям, добровільному зайнятті посад в органах безпеки держави-агресора на тимчасово окупованих територіях України;

першому заступникові голови СБУ – керівнику Антитерористичного центру про зміну раніше повідомленої підозри у державній зраді за попередньою змовою групою осіб, розпалюванні національної, релігійної ворожнечі й ненависті, та повідомлено про нову підозру у незаконному перешкоджанні протестним акціям.

Нагадаємо, Контррозвідка та слідчі Служби безпеки України зірвали плани ФСБ РФ із ліквідації Президента України та інших представників вищого військово-політичного керівництва держави.

Зазаначається, що реалізувати плани мала агентурна мережа, яку завчасно викрила Служба безпеки України за сприяння керівництва Управління державної охорони. До складу мережі, діяльність якої ФСБ курувала з Москви, входили двоє полковників УДО, які «зливали» секретну інформацію Росії.

Стало відомо, хто контролює Роботине

Аналітик німецького видання Bild Юліан Рьопке заявив, що село Роботине у Запорізькій області нібито перейшло під контроль Збройних сил РФ. Про це відомо з його публікації у соцмережі X (раніше – Twitter).

«Російська наступальна армія знову захопила село Роботине, яке було єдиним селом, яке Україна змогла звільнити на Токмацькій осі під час тогорічного контрнаступу», – написав експерт.

У Збройних силах України офіційно не підтверджують просування росіян у районі Роботиного. Дані моніторингового сервісу Deep State також показують, що село – не під контролем ЗС РФ.

Роботине на мапі бойових дій фото: скриншот

Міноборони повідомило деталі запуску «Резерв+»

Станом на ранок суботи, 18 травня, після запуску «Резерв+» щонайменше 150 тис. людей авторизувалися у застосунку. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

«Станом на зараз 150 тис. громадян вже успішно авторизувалися у застосунку «Резерв+». І ще сотні тисяч запитів – у черзі», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що застосунок захищений від DDOS-атак та намагань ворога його зламати, тому функція авторизації може працювати не у всіх одночасно.

«Технічна команда працює 24/7, виправляє всі помилки та реагує на зауваження. Дякуємо, що показуєте приклад відповідальності», – зауважили у Міністерстві.

Також Міністерство додало, що термін для оновлення даних – 60 днів, тож «виконати обов’язок встигнуть всі».

Президентка Грузії наклала вето на закон про іноагентів

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі наклала вето на скандальний закон про іноагентів. Але парламент може подолати заборону та остаточно схвалити документ. Про це повідомляє грузинське агентство SOVA.

«Сьогодні я наклала вето на «російський» закон. Цей закон по своїй суті і по своєму духу – російський закон, який суперечить нашій конституції і суперечить всім європейським нормам, настільки, що є перешкодою нашому європейському шляху», – заявила Зурабішвілі у зверненні до грузинського народу.

За її словами, документ з президентським вето повернуть грузинському парламенту сьогодні.

«Цей закон не підлягає ні змінам, ні вдосконаленню, і тому, дуже просте вето – цей закон має бути скасований», – наголосила президентка Грузії.

Нагадаємо, парламент Грузії в третьому, остаточному читанні ухвалив закон про іноагентів – законопроект «Про прозорість іноземного впливу». За затвердження скандальної ініціативи «Грузинської мрії» проголосували 84 депутати – попри протести десятків тисяч громадян країни, які виходять на акції, і критику міжнародних партнерів Грузії. 30 опозиціонерів проголосували проти.

Закон вимагає від ЗМІ та неурядових організацій, які понад 20% річного доходу отримують з-за кордону, зареєструватися в Мін'юсті та отримати статус іноземного агента. В опозиції занепокоєні, що цей механізм дозволить владі тиснути на інакодумців, зокрема перед парламентськими виборами в країні.

Президентка Саломе Зурабішвілі раніше пообіцяла, що накладе вето на законопроєкт.