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Карта бойових дій в Україні станом на 30 квітня 2024

Наталія Порощук
glavcom.ua
Карта бойових дій в Україні станом на 30 квітня 2024
Протягом минулої доби відбулося 115 бойових зіткнень
фото: Генштаб ЗСУ

29 квітня зафіксовано 115 бойових зіткнень Збройних сил України з окупантами

Російські війська здійснили незначні тактичні успіхи на північний захід і південний захід від Авдіївки станом на 29 квітня, але не досягли значного просування на Авдіївському напрямку за останню добу.

Карта бойових дій в Україні станом на 30 квітня 2024 фото 1

Геолокаційні кадри, опубліковані 28 і 29 квітня, показують, що російські війська просунулися в західному та північно-східному Очеретиному (на північний захід від Авдіївки), уздовж залізничної лінії до північно-західної околиці Очеретиного та в Нетайлове (на південний захід від Авдіївки).

Новини війни в Україні

Загалом, протягом 29 квітня ворог завдав п'ять ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Авіація Сил оборони завдала ударів по п'яти районах зосередження особового складу противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по одному району зосередження особового складу та двох радіолокаційних станціях противника.

Останні новини з фронту за сьогодні

Протягом 29 квітня зафіксовано 115 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав п'ять ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив
90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали об’єкти цивільної інфраструктури.

На Куп’янському напрямку

Нашими воїнами відбито дев'ять атак в районах населених пунктів Берестове і Новосергіївка Харківської області та Стельмахівка на Луганщині.

Карта бойових дій в Україні станом на 30 квітня 2024 фото 2
скрін: deepstatemap.live

На Лиманському напрямку

Відбито 13 атак, здійснених противником за підтримки авіації, в районах населених пунктів Твердохлібове, Невське та Серебрянського лісництва Луганської області; Терни, Торське та південніше Зарічного Донецької області.

Карта бойових дій в Україні станом на 30 квітня 2024 фото 3
скрін: deepstatemap.live

На Бахмутському напрямку

Нашими воїнами відбито 33 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Новий, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Роздолівка та Часів Яр Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.

Карта бойових дій в Україні станом на 30 квітня 2024 фото 4
скрін: deepstatemap.live

На Авдіївському напрямку

Нашими захисниками відбито 24 атаки в районах населених пунктів Архангельське, Новокалинове, Очеретине, Сокіл, Соловйове, Семенівка, Орлівка та Нетайлове Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

Карта бойових дій в Україні станом на 30 квітня 2024 фото 5
скрін: deepstatemap.live

На Херсонському напрямку

Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, здійснив три безуспішні атаки на позиції наших військ.

Карта бойових дій в Україні станом на 30 квітня 2024 фото 6
скрін: deepstatemap.live

Наразі триває 797-й день повномасштабної війни в Україні. Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

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Теги: Запоріжжя Україна військові Сумщина Херсонщина Донеччина Генштаб війна Луганщина ЗСУ окупанти росія окупація

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