СБУ оголосила підозру росіянам, які створювали штучну міграційну кризу на кордонах ЄС

Задокументовано, як окупанти викрали 74-річного мешканця тимчасово окупованого міста Пологи на Запоріжжі з його власної оселі

Людей змушували йти пішки до прикордонних застав Латвії під виглядом біженців до ЄС

Служба безпеки зібрала доказову базу на двох ватажків з окупаційного «МВС РФ по Запорізькій області», які займалися депортацією українців. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За інформацією слідста, мова йде про двох росіян: Миколу Опришка, який очолює загарбницьку установу, та його підлеглого Костянтина Разигріна – керівника «міграційного управління».

Зловмисники організували примусові вивезення мешканців тимчасово захопленої частини території Запоріжжя до Ростовської області, а потім – до північно-західного кордону Росії з Латвією. За наявними даними, таким чином росіяни намагалися створити штучну міграційну напругу у країнах Євросоюзу.

Як свідчать матеріали слідства, людей змушували йти пішки до прикордонних застав Латвії під виглядом біженців до ЄС. У разі спротиву – потерпілим погрожували розстрілом та репресіями проти їхніх близьких родичів, які залишились на тимчасово окупованій частині України.

«Маршрут» депортованих українців пролягав через Мелітополь, з якого потім вивозили до «перевалочного табору» в селищі Синявське Ростовської області. Там потерпілих об’єднували в групи для подальшого «конвоювання» до прикордонних територій росії, зокрема Псковської області, що межує з Латвією», – йдеться у повідомленні.

Також встановлено, що після депортації людей росіяни розграбовували їхні оселі та приватне майно.

Задокументовано, як окупанти викрали 74-річного мешканця тимчасово окупованого міста Пологи на Запоріжжі з його власної оселі.

«Потім літню людину вивезли в лісопосадку за 10 кілометрів від кордону з ЄС, де з іншими «біженцями» гнали у напрямку однієї з балтійських країн», – додає СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Опришку та Разигріну про підозру.

Нагадаємо, СБУ затримала банду «чорних зброярів», які продавали криміналітету трофейні кулемети та снайперські гвинтівки. Банда торгувала зброєю у різних регіонах України, повідомляє пресслужба СБУ.

До слова, Служба безпеки у співпраці із Національною поліцією нейтралізувала організоване злочинне угруповання, яке виготовляло оптові партії важких психотропів на Прикарпатті. Як повідомляє пресцентр СБУ, затримано організатора і трьох основних учасників наркосиндикату.