Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

СБУ оголосила підозру росіянам, які створювали штучну міграційну кризу на кордонах ЄС

Катерина Іванова
glavcom.ua
СБУ оголосила підозру росіянам, які створювали штучну міграційну кризу на кордонах ЄС
Задокументовано, як окупанти викрали 74-річного мешканця тимчасово окупованого міста Пологи на Запоріжжі з його власної оселі
фото з відкритих джерел

Людей змушували йти пішки до прикордонних застав Латвії під виглядом біженців до ЄС

Служба безпеки зібрала доказову базу на двох ватажків з окупаційного «МВС РФ по Запорізькій області», які займалися депортацією українців. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За інформацією слідста, мова йде про двох росіян: Миколу Опришка, який очолює загарбницьку установу, та його підлеглого Костянтина Разигріна – керівника «міграційного управління».

Зловмисники організували примусові вивезення мешканців тимчасово захопленої частини території Запоріжжя до Ростовської області, а потім – до північно-західного кордону Росії з Латвією. За наявними даними, таким чином росіяни намагалися створити штучну міграційну напругу у країнах Євросоюзу.

Як свідчать матеріали слідства, людей змушували йти пішки до прикордонних застав Латвії під виглядом біженців до ЄС. У разі спротиву – потерпілим погрожували розстрілом та репресіями проти їхніх близьких родичів, які залишились на тимчасово окупованій частині України.

«Маршрут» депортованих українців пролягав через Мелітополь, з якого потім вивозили до «перевалочного табору» в селищі Синявське Ростовської області. Там потерпілих об’єднували в групи для подальшого «конвоювання» до прикордонних територій росії, зокрема Псковської області, що межує з Латвією», – йдеться у повідомленні.

Також встановлено, що після депортації людей росіяни розграбовували їхні оселі та приватне майно.

Задокументовано, як окупанти викрали 74-річного мешканця тимчасово окупованого міста Пологи на Запоріжжі з його власної оселі.

«Потім літню людину вивезли в лісопосадку за 10 кілометрів від кордону з ЄС, де з іншими «біженцями» гнали у напрямку однієї з балтійських країн», – додає СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Опришку та Разигріну про підозру.

Нагадаємо, СБУ затримала банду «чорних зброярів», які продавали криміналітету трофейні кулемети та снайперські гвинтівки. Банда торгувала зброєю у різних регіонах України, повідомляє пресслужба СБУ.

До слова, Служба безпеки у співпраці із Національною поліцією нейтралізувала організоване злочинне угруповання, яке виготовляло оптові партії важких психотропів на Прикарпатті. Як повідомляє пресцентр СБУ, затримано організатора і трьох основних учасників наркосиндикату.

Читайте також: Радикали підпалили будинок постачальника озброєння для України у Німеччині
Теги: Запоріжжя окупанти партії будинок озброєння майно пологи Мелітополь росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ворог спрямував ракету, імовірно «Іскандер-М», по Одеському району
Окупанти атакували Одещину ракетою: Сили оборони повідомили про наслідки
6 квiтня, 16:46
Бригада у складі фельдшера Іллі Кравця та водія Вадима Нінова прийняла у пацієнтки пологи
На Одещині жінка дізналася про свою вагітність після того, як народила
6 квiтня, 20:41
В Іжевську горіла будівля підприємства з виробництва пакетів
Атака на Україну, пожежа в Росії: головне за ніч
11 квiтня, 06:45
Акції відомої китайської цементної компанії Tianrui Group впали на 99%
Акції китайського виробника цементу обвалились на 99% за 15 хвилин: що відбулось
12 квiтня, 23:00
Ганна Маляр різко висловиилася про демобілізацію
Маляр під час ефіру на телебаченні довела нардепку Совсун до сліз
13 квiтня, 14:32
Ворог поцілив по транспортно-логістичному об'єкту припортової інфраструктури
Росіяни атакували ракетою Одещину: під ударом опинилася портова інфраструктура
21 квiтня, 14:26
Глава Одеської ОВА закликав жителів перебувати в укриття
В Одесі під час повітряної тривоги пролунав вибух
29 квiтня, 18:37
Ракета Х-69, яку застосовує ворог, є більш модернізованою
Повітряні сили повідомили, які ракети почав активніше застосовувати ворог
27 квiтня, 21:42
Росіяни продовжують використовувати проти українців на фронті хімічні речовини
США розповіли, яку хімічну зброю Росія застосовує в Україні
2 травня, 09:40

Кримінал

СБУ оголосила підозру росіянам, які створювали штучну міграційну кризу на кордонах ЄС
СБУ оголосила підозру росіянам, які створювали штучну міграційну кризу на кордонах ЄС
Ексначальник управління внутрішньої безпеки СБУ отримав підозру
Ексначальник управління внутрішньої безпеки СБУ отримав підозру
На Житомирщині в будинку знайдено мертвою родину (відео)
На Житомирщині в будинку знайдено мертвою родину (відео)
Військовозобов’язаний відмовився від повістки, бо злякався «страшилок» про ТЦК. Суд ухвалив вирок
Військовозобов’язаний відмовився від повістки, бо злякався «страшилок» про ТЦК. Суд ухвалив вирок
Правоохоронці ліквідували вісім схем для ухилянтів
Правоохоронці ліквідували вісім схем для ухилянтів
Втеча групи чоловіків за кордон за 2,5 млн грн: на Буковині затримано ухилянтів
Втеча групи чоловіків за кордон за 2,5 млн грн: на Буковині затримано ухилянтів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
57K
Американська баскетболістка розповіла про жахіття, пережиті у російській тюрмі
41K
Страсна субота: традиції, прикмети та заборони перед Великоднем
41K
«Сирський подав у відставку»: Центр протидії дезінформації попередив про черговий фейк РФ
34K
Страсна п’ятниця: прикмети, традиції й суворі заборони
29K
«Мамо, не того коня я хотів»: Орбан емоційно пожурився, що Угорщина у складі ЄС
11K
В Україні протягом дня повітряна тривога лунала чотири рази

Новини

У 2024 золотовалютні резерви України будуть більше ніж очікувалось – ЗМІ
Вчора, 13:41
Польща має відстоювати свої інтереси, і заборонити імпорт російської металопродукції через свої порти – політолог
Вчора, 13:22
«Укренерго» пояснило, хто рятує енергетику України від дефіциту
2 травня, 14:40
Глушить FPV-дрони в межах 200 м: Мінцифри показало українську систему РЕБ
1 травня, 14:43
НКРЕКП нарешті затвердила обсяг підтримки зелених електростанцій за 5 місяців 2023 року
1 травня, 12:07
«Метінвест» пропонує навчання та роботу тисячам ветеранів: під це змінили всі бізнес-процеси
1 травня, 11:49

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua