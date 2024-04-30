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Правоохоронці екстрадували з Болгарії в Україну організатора схем для ухилянтів

Катерина Іванова
glavcom.ua
Правоохоронці екстрадували з Болгарії в Україну організатора схем для ухилянтів
Наприкінці січня 2023 року СБУ затримала у різних регіонах України сімох спільників фігуранта
фото: СБУ

Зловмисник більше двох років переховувався від правосуддя на території ЄС

З Болгарії в Україну екстрадували керівника злочинного угруповання, яке займалося переправленням ухилянтів за кордон. Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

Як стало відомо, зловмисник більше двох років переховувався від правосуддя на території Євросоюзу. Проте фігуранта розшукали, затримали і повернули в Україну для притягнення до відповідальності.

Правоохоронці зазначають, що наприкінці січня 2023 року Служба безпеки затримала у різних регіонах України сімох спільників затриманого. Фігурант віддалено керував їхніми діями, перебуваючи за кордоном.

«Зловмисники продавали чоловікам призовного віку підроблені документи для втечі за межі нашої держави. Насамперед мова йде про фіктивні меддовідки щодо непридатності до служби за станом здоров’я. Крім того за гроші фігуранти пропонували своїм клієнтам виїхати до тимчасово окупованої частини Запоріжжя під виглядом відвідування родичів», – йдеться у повідомленні.

Для цього ухилянтів забезпечували фальшивими документи про начебто наявність близьких родичів за лінією фронту. Вартість таких послуг зловмисники оцінювали від $2,5 тис. до $8 тис., зазначають слідчі.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили екстрадованому лідеру злочинної організації про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, російські шпигуни-нелегали із чеським громадянством допомогли російській розвідці організувати серію вибухів та отруєнь у Європі. Про це йдеться в розслідуванні The Insider.

До слова, румунські правоохоронці передали Державному бюро розслідувань України одного з організаторів відомого міжнародного наркосиндикату, який відповідав за діяльність синдикату в Україні та країнах ЄС. Зловмисники займалися незаконним збутом та контрабандою психотропних речовин, зокрема, до Росії.

Читайте також: Москва проводить інформаційну операцію «Ухилянт» проти України: деталі від розвідки
Теги: Запоріжжя гроші документи правосуддя кордон Москва

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