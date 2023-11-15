Партизани вказали місця розташування систем ППО окупантів у Криму (мапа)

Окупанти використовують мирних мешканців Криму як живий щит

Партизани виявили кілька місць розташування російських систем ППО в тимчасово окупованому Криму.

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Про це повідомляє партизанський рух «Атеш».

Так, агенти руху зафіксували ЗРК «Панцир-С1» окупантів у Новопокровці. Рашисти розмістили у систему протиповітряної оборони поблизу житлових будинків на околиці міста.

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Партизани надали координати об'єкта: 45.158001, 35.237916.

Крім того, партизани виявили ППО окупантів на аеродромі в Джанкой. Агенти помітили розміщення радіолокаційної станції «Ніобій», що призначена для виявлення та супроводу аеродинамічних та балістичних цілей, у тому числі літаків, вертольотів та безпілотників.

Координати об'єкта: 45.7095524, 34.4229163.

До слова, партизани повідомили, що окупанти перекидають партію військової техніки з тимчасово окупованого Криму в бік Херсонської області.