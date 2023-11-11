На Київщині є прильоти ракет: влада повідомила про наслідки

В одному з районів області дві ракети влучили в поле між двома населеними пунктами

Вранці ворог атакував Київську область балістичними ракетами. Активно працювали сили ППО. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не зафіксовано. Водночас, в одному з районів області дві ракети влучили в поле між двома населеними пунктами. За оперативною інформацією, вибуховою хвилею пошкоджено 5 приватних житлових будинки. Зокрема, покрівлі, вибиті вікна. Також є незначні пошкодження господарських приміщень та одного з приватних підприємств», – йдеться в повідомленні.

Загиблі та постраждалі відсутні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Мешканцям, чиє майно пошкоджено, буде надана вся необхідна допомога.

Оперативні служби продовжують збирати інформацію щодо наслідків атаки.

Своєю чергою начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що о 8:00 в бік столиці була запущена балістична повітряна ціль, за попередніми даними типу «Іскандер».

«До Києва ракета не долетіла, сили та засоби протиповітряної оборони знищили її на підльоті до столиці. За попередньою інформацією, руйнувань та постраждалих немає. Оперативні дані уточнюються», – розповів він.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, о 8 годині ранку у Києві та області прогриміла серія вибухів. Повітряну тривогу було оголошено вже після вибухів.

Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що сили ППО працювали поблизу Києва, на лівому березі. У столиці викликів рятувальників наразі не було.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що вибухи, що пролунали вранці 11 листопада у Києві та області, були пов'язані з роботою протиповітряної оборони. Російські окупанти випустили у бік столиці балістику.