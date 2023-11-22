Чергова атака на Україну, Ізраїль схвалив план визволення заручників: головне за ніч

У ніч проти 22 листопада у Хмельницькій області лунали вибухи

У ніч на 22 листопада у зоні відповідальності Північного стратегічного угрупування військ було знищено всі ворожі повітряні цілі, що намагалися атакувати об’єкти цивільної та військової інфраструктури. Кабінет міністрів Ізраїлю затвердив угоду про визволення близько 50 заручників, які були викрадені у Cекторі Гази. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 22 листопада, щоб ви були в курсі головних подій.

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Атака «шахедів» на Україну

У ніч проти 22 листопада у Хмельницькій області сили ППО збивали «Шахеди». Уламок одного з них упав на домогосподарство і спалахнула пожежа. Про це повідомляє заступник голови Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

«Уламки одного із збитих «шахедів» впали у двір приватного домогосподарства у Хмельницькому районі, де постраждала господарська нежитлова споруда. Виникла пожежа. На місці працює ДСНС та інші відповідні служби», – заявив на своїй сторінці Сергій Тюрін.

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За словами заступника, постраждалих та загиблих внаслідок падіння немає.

У ніч на 22 листопада у зоні відповідальності Північного стратегічного угрупування військ було знищено всі ворожі повітряні цілі, що намагалися атакувати об’єкти цивільної та військової інфраструктури. Про це повідомив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Зокрема, на Київському та Житомирському напрямках було збито чотири безпілотні літальні апарати типу Shahed.

«На Сумському напрямку наші бійці протиповітряної оборони поцілили у розвідувальний дрон ворога», – додав Наєв.

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ООН оцінила розмір збитків України від вторгнення Росії

Організація Об'єднаних Націй, уряд України, Світовий банк і Європейський Союз підрахували скільки грошей знадобиться, щоб відновити Україну після війни. Про це заявив на засіданні Ради Безпеки помічник Генсека ООН у справах Європи, Центральної Азії та Америки ООН Мирослав Єнча, передає «Укрінформ».

Результати підрахунку будуть використані для визначення пріоритетів інвестицій у відновлення та реконструкцію країни наступного року.

За словами помічника Генерального секретаря ООН Мирослава Енчі, приблизна вартість відновлення України становить понад 400 мільярдів доларів.

«Втрати від війни в Україні, ймовірно, будуть набагато більшими, ніж вже підтверджені, оскільки немає жодних ознак припинення насильства. Більше того, є побоювання, що напади на мирне населення та об'єкти цивільної інфраструктури можуть посилитися в холодні місяці», – заявив Енча.

Нині активно реалізується цьогорічний план реагування на зиму, розроблений ООН та її партнерами у співпраці з українською владою, сказав Єнча.

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Пентагон прокоментував заяви про скорочення поставок снарядів Україні на 30%

Міністерство оборони США спростувало інформацію про те, що постачання боєприпасів стандарту НАТО для України впало на 30%. Про це повідомляє Пентагон.

Під час брифінгу 21 листопада заступниця спікера міністерства оборони США Сабріна Сінгх відреагувала на статтю ABCNews про скорочення постачання озброєння США для України.

«Слухайте, я б так не стверджувала. Ми змогли забезпечувати Україну тим, що їй потрібно під час контрнаступу, і ми продовжуватимемо забезпечувати Україну під час зими», – зазначила вона.

Сінгх підкреслила, що США можуть одночасно підтримувати й Ізраїль, який захищається від терористичного угрупування ХАМАС.

Пентагону потрібна допомога Конгресу, бо, за словами Сінгх, це єдиний спосіб, щоб продовжити підтримку України.

Окупанти заявили про знищення безпілотних катерів біля берегів Криму

Міністерство країни-агресорки РФ повідомило, що у ніч на 22 листопада нібито було знищено безекіпажні катери у Чорному морі біля берегів тимчасово окупованого Криму. Про це йдеться у заяві міноборони Росії.

«22 листопада в західній частині акваторії Чорного моря було виявлено чотири безекіпажні катери ВМС України, які прямували в напрямку Кримського півострова», – сказано в повідомленні.

«Усі виявлені цілі були знищені», – гордо звітують окупанти.

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Повідомлень українських силових структур про атаку на Крим поки що не було.

Ізраїль схвалив план визволення заручників

Кабінет міністрів Ізраїлю затвердив угоду про визволення близько 50 заручників, які були викрадені у Cекторі Гази. Про це повідомляє Times of Israel.

Ця угода передбачає звільнення 30 дітей, 8 матерів та 12 жінок, які були викрадені терористичним угрупованням ХАМАС 7 жовтня в рамках п'ятиденного припинення вогню бойовики.

Також, в рамках угоди, Ізраїль погодився на припинення вогню на п'ять днів по шість годин у Секторі Гази та можливе звільнення від 150 до 300 палестинських жінок та неповнолітніх за попередніми оцінками.

Під час припинення вогню до Гази допускаються вантажівки з гуманітарною допомогою та паливом. За деякими повідомленнями буде 300 вантажівок.

За повідомленнями ізраїльських ЗМІ, перших заручників може бути звільнено у четвер 23 листопада. Передбачається, що їхнє звільнення відбуватиметься поетапно – приблизно по 12 заручників на день.