Окупанти вдарили по Куп’янщині: є загиблий та поранені
У населеному пункті зруйновано та пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди, автомобілі
7 січня російські загарбники обстріляли Куп’янський район Харківщини. Унаслідок атаки загинув чоловік, ще двоє осіб дістали поранень. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
«7 січня приблизно о 12:50 окупанти обстріляли с. Сенькове Купʼянського району. Осколкове поранення отримав 17-річний хлопець», – йдеться у повідомленні.
О 14:20 ворог обстріляв с. Нечволодівка Купʼянського району. У населеному пункті зруйновано та пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди, автомобілі. Загинув 50-річний мирний житель. Ще одна жінка травмована, медики надали їй допомогу на місці.
У прокуратурі уточнили, що росіяни били по селах з РСЗВ.
Раніше повідомлялося, що російські окупанти сьогодні вранці кілька разів обстріляли Херсон, унаслідок чого загинув чоловік і жінка.
Триває 683-тя доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 29 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 6 ракетних та 40 авіаційних ударів, здійснив 21 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові та багатоквартирні будинки, інша цивільна інфраструктура.
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