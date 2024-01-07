Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти вдарили по Куп’янщині: є загиблий та поранені

Діана Гасюк
glavcom.ua
Окупанти вдарили по Куп’янщині: є загиблий та поранені
фото: Харківська обласна прокуратура

У населеному пункті зруйновано та пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди, автомобілі

7 січня російські загарбники обстріляли Куп’янський район Харківщини. Унаслідок атаки загинув чоловік, ще двоє осіб дістали поранень. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

«7 січня приблизно о 12:50 окупанти обстріляли с. Сенькове Купʼянського району. Осколкове поранення отримав 17-річний хлопець», – йдеться  у повідомленні.

О 14:20 ворог обстріляв с. Нечволодівка Купʼянського району. У населеному пункті зруйновано та пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди, автомобілі. Загинув 50-річний мирний житель. Ще одна жінка травмована, медики надали їй допомогу на місці.

У прокуратурі уточнили, що росіяни били по селах з РСЗВ.

Окупанти вдарили по Куп’янщині: є загиблий та поранені фото 1
Окупанти вдарили по Куп’янщині: є загиблий та поранені фото 2

Раніше повідомлялося, що російські окупанти сьогодні вранці кілька разів обстріляли Херсон, унаслідок чого загинув чоловік і жінка. 

Триває 683-тя доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 29 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 6 ракетних та 40 авіаційних ударів, здійснив 21 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові та багатоквартирні будинки, інша цивільна інфраструктура.

Теги: прокуратура окупанти обстріл ворог поранення росіяни Куп'янськ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські захисники стійко тримають оборону
За добу сталося 96 боїв: яка ситуація на фронті
16 грудня, 2023, 07:23
Засідання Ради Україна-НАТО: що стане ключовою темою
Засідання Ради Україна-НАТО: що стане ключовою темою
5 сiчня, 04:25
Евакуаційні рейси відправляються з України щотижня. Інколи – двічі на тиждень, залежно від кількості пацієнтів, які не можуть чекати
Евакуація – щотижня. Як українські військові потрапляють на лікування за кордон Здоров’я нації
18 грудня, 2023, 10:00
У мікрорайоні Бортничі постраждали будинки внаслідок вибухової хвилі
Росія била балістикою по Києву, поранено четверо осіб
11 грудня, 2023, 06:20
У Києві на місці падіння уламків ракет працюють слідчі
Повітряні сили звітували про знищені вночі ракети і дрони
11 грудня, 2023, 07:05
Рустем Умєров взяв участь у засідання Конгресу місцевих та регіональних влад
Умєров висловився про мобілізацію та назвав завдання місцевої влади
16 грудня, 2023, 17:58
Наслідки нічної атаки на Харків
Росія визнала, що атакувала Харків як помсту за обстріл Білгорода
31 грудня, 2023, 12:17
Упродовж новорічної ночі російські терористи атакували Одещину ударними безпілотниками
Унаслідок нічного обстрілу Одеси загинув 15-річний підліток (фото)
1 сiчня, 10:15
Сили оборони працювали по ворожих дронах
Уночі окупанти атакували Україну «Шахедами»: ЗСУ повідомили про наслідки
Вчора, 07:38

Події в Україні

Росіяни завдали ракетних ударів по Харкову
Росіяни завдали ракетних ударів по Харкову
Окупанти вдарили по Куп’янщині: є загиблий та поранені
Окупанти вдарили по Куп’янщині: є загиблий та поранені
На війні загинув молодий український поет
На війні загинув молодий український поет
Українські бійці знищили ворожу групу на підступах до Авдіївки
Українські бійці знищили ворожу групу на підступах до Авдіївки
Росія продовжує накопичувати війська: Зеленський повідомив про ситуацію на фронті
Росія продовжує накопичувати війська: Зеленський повідомив про ситуацію на фронті
Наступ на Харків: генерал оцінив можливості російських військ
Наступ на Харків: генерал оцінив можливості російських військ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
65K
На згарищі зруйнованого ракетою київського будинку волонтери натрапили на дивну знахідку
50K
Росіяни поділилися враженнями від перебування в українському полоні
40K
Прикордонники виявили великогабаритний «сюрприз» у річці біля кордону з РФ (відео)
34K
Кличко став власником розкішного маєтку у Гамбурзі
32K
Посол пояснив, чому японці стали на бік України
31K
Мережа обурена. Московську церкву знову пустили в Київську Лавру

Новини

Хуртовини та мокрий сніг: прогноз погоди на 7 січня
Сьогодні, 04:50
7 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:50
Окупанти посилено штурмують на трьох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:48
Місцями опади та ожеледиця: прогноз погоди на 6 січня
Вчора, 06:30
6 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Тимошенко запропонувала проєкт «справедливої мобілізації»
5 сiчня, 16:41

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua