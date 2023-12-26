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Міграційна служба прийняла рішення щодо скандального екссудді Львова з паспортом Росії

Діана Гасюк
glavcom.ua
Міграційна служба прийняла рішення щодо скандального екссудді Львова з паспортом Росії
Міграційна служба припинила розгляд справи про позбавлення громадянства екссудді Верховного суду Богдана Львова
фото з відкритих джерел

Державна міграційна служба поінформувала Богдана Львова, що більше не розглядає подання Комісії з питань громадянства при президентові України

Державна міграційна служба України зупинила питання про позбавлення екссудді Верховного суду Богдана Львова громадянства України, у якого виявили паспорт РФ. Відповідь на запит журналістів про причини такого рішення, пославшись на «конфіденційність» цієї інформації. про це інформують «Схеми».

Про зупинення розгляду стало відомо 7 грудня, під час судового засідання за позовом Львова до Верховного суду про поновлення на посаді судді. Зазначається, що згідно з документом, долученим Львовим до матеріалів позовної справи, яка слухається в Київському окружному адмінсуді, 17 листопада 2023 року Державна міграційна служба поінформувала Львова, що більше не розглядає подання Комісії з питань громадянства при президентові України про припинення українського громадянства Львова.

«Ми неодноразово зверталися до Державної міграційної служби, і от остання відповідь була про те, що такий розгляд припинено. На мій погляд, це означає, що вони не можуть довести добровільність набуття громадянства – як підставу для припинення українського громадянства», – повідомив Львов в коментарі «Схемам» після закінчення судового засідання.

Журналісти звернулись до заступника керівника Офісу президента Олексія Дніпрова, який очолює Комісію при ОП з питань громадянства. Дніпров повідомив, що не згадує, чи отримувала Комісія листа від Державної міграційної служби і порадив звернутися до Офісу президента з цим запитом.

3 жовтня 2022 року Служба безпеки України повідомила Верховний суд про можливе громадянство Росії у Львова. Це призвело до відрахування Львова зі списку суддів Верховного суду. Тоді СБУ також повідомила про проведення перевірки. Проте на суді представник СБУ зазначила, що наразі не проводиться перевірок щодо факту отримання громадянства Росії Богданом Львовим.

7 жовтня 2022 року петиція на сайті президента про позбавлення Львова українського громадянства набрала 25 тисяч підписів. 22 жовтня президент Володимир Зеленський відповів на петицію – доручив Комісії з питань громадянства при Офісі президента перевірити наявність підстав для припинення українського громадянства Богдана Львова. З того часу про результати розгляду цього питання ані в Офісі президента, ані в Державній міграційній службі не повідомляли.

Нагадаємо, що головуючий у справі Львова суддя Євгеній Аблов відомий низкою скандальних судових рішень. Так, у грудні 2013 року він зобов’язав спецпризначенців розігнати активістів Майдану, у 2017 – визнав законною схему закупівлі так званих «рюкзаків Авакова», чим допоміг сину міністра внутрішніх справ уникнути покарання. У 2018-му – поновив на посаді ректорку медичного університету імені Богомольця Катерину Амосову. 

Також Євгеній Аблов є фігурантом «плівок НАБУ», які свідчать про корупцію в цьому суді і Державній судовій адміністрації.

21 квітня 2022 року суддя Аблов залишив позов без розгляду позов експрезидента-втікача Віктора Януковича про позбавлення звання президента.

Існує версія, що судді ОАСК навмисно «маринували» справи Януковича, очікуючи на розвиток подій на фронті. Як розповів в інтерв’ю Гордону колишній начальник управлінь Служби безпеки України у Донецькій та Луганській областях генерал-майор запасу Олександр Петрулевич, суд мав ухвалити рішення щодо Януковича одразу після того, як росіяни взяли би Київ.

Як повідомляв «Главком», 4 жовтня голова Верховного суду Всеволод Князєв відрахував суддю Богдана Львова із штату Верховного суду.

Зазначалося, що Конституція України визначає, що повноваження судді припиняються у разі припинення громадянства України або набуття суддею громадянства іншої держави. За таких обставин здійснити відрахування зі штату суду відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» має голова суду.

Раніше збори суддів не підтримали дострокове звільнення Богдана Львова з посади голови Касаційного господарського суду Верховного суду. Як відомо, Служба безпеки України підтвердила наявність російського паспорта у Богдана Львова.

Нагадаємо, заступник голови Верховного суду, голова Касаційного господарського суду в його складі Богдан Львов пройшов поліграф та запевнив, що не має російського громадянства. Однак 3 жовтня Служба безпеки України проінформувала Верховний Суд про наявність у судді Львова Богдана  Юрійовича (дата народження – 28 вересня 1967 року, місце народження – місто Запоріжжя) громадянства Російської Федерації, згідно з даними реєстрів РФ.

Як відомо, у розслідуванні проєкту «Радіо Свобода» «Схеми», опублікованому 15 вересня, стверджували, що Богдан Львов має не лише українське громадянство, а й російське. Журналісти зазначили, що 2017 року, коли Львов брав участь у конкурсі на посаду судді, він указав у анкеті, що громадянства іншої країни у нього немає, але це не відповідає дійсності.

Також журналісти «Схем» виявили двокімнатну квартиру на Ленінградському шосе в Москві, якою володіють порівну, як стверджують, теща українського судді та його дружина Інна Львова. Суддя також мав частку в цій квартирі, але передав її у власність дружині за договором дарування, укладеним 2012 року.

16 вересня Верховний суд обмежив Богдану Львову доступ до державної таємниці. 

Теги: Конституція паспорт суддя Володимир Зеленський Львов громадянство росіяни Всеволод Князєв

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