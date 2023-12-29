На Луганщині окупанти хочуть поставити на військовий облік 16-річних хлопців
Окупаційна адміністрація хоче поставити юнаків на облік до 31 березня
Російські загарбники в Луганській області протягом трьох місяців хочуть поставити на військовий облік 16-річних хлопців. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.
Очільник ОВА зазначає, що так звані «комісії» почнуть працювати на окупованій території Луганської області вже з 10 січня 2024 року. Окупаційна адміністрація наділила їх широкими повноваженнями, щоб ті встигли впоратися до 31 березня, коли в Росії завершаться вибори президента.
«Також виявлятимуть і старших чоловіків, які з часу окупації оминули військкомати – їх обліковуватимуть до 31 грудня», – повідомив Лисогор.
Зазначається, що до цієї роботи долучили також і підприємства, установи та організації, аби отримувати необхідні персональні дані чоловіків. Навчальні заклади, зокрема, мають забезпечити термінову явку юнаків до військкоматів.
Через нестачу лікарів вузьких спеціальностей у населених пунктах Луганщини на медичні огляди чоловіків відправлятимуть до сусідніх районів. Жителям Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжного, Кремінної, Сватового та Троїцького наказано стати на військовий облік в інших містах.
Нагадаємо, у жовтні в Луганській області росіяни почали мобілізувати студентів денної форми навчання. Мобілізованих студентів змушували брати академвідпустку.
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