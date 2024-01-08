РФ стягнула на окуповані території десятки тисяч росгвардійців

Співробітники росгвардії здійснюватимуть тиск на цивільне населення у процесі підготовки до «виборів» президента РФ

Станом на січень 2024 року Росія зосередила на тимчасово окупованих територіях України близько 35 тисяч росгвардійців. Про це повідомляє Центр національного спротиву з посиланням на дані українського підпілля.

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Половину з росгвардійців складають регулярні формування, що за структурою розподілені у бригаду, 5 батальйонно-тактичних груп та 44 тактичні групи. Решта - це більш як 100 зведених підрозділів, які на ротаційній основі завозяться з території РФ. Зведені підрозділи формуються з-поміж співробітників ОМОН і СОБР.

На озброєнні у даних підрозділів, крім службових автомобілів та ББМ, є також танки, артилерійські системи, а також вертольоти. «І весь цей спектр озброєння вони застосовують для упокорення незгодних з російською окупацією. Адже саме так діяли їх «дєди» в лавах НКВД, коли радянські війська окупували Захід України та країни Балтії після 1945 року», – зазначає Центр нацспротиву.

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Також дані підрозділи залучались для охорони «виборчих дільниць» на окупованих територіях під час псевдореферендуму у вересні 2022 та псевдовиборів у вересні 2023.

«Однозначно саме співробітники росгвардії здійснюватимуть тиск на цивільне населення у процесі підготовки до «виборів» президента РФ, які заплановані на березень 2024 року», – переконані у Центрі нацспротиву.

Окрім проведення бойових заходів проти цивільного населення, співробітники росгвардії активно залучаються до пропагандистських заходів у навчальних закладах. Також вони відіграють роль проєкції сили постійно патрулюючи населені пункти на бойових броньованих автомобілях та в повному екіпіруванні.

Як відомо, росгвардія після ЗС РФ другий за важливістю компонент окупаційних військ РФ. Члени даного формування виконують роль тилових загонів для придушення громадянського спротиву. В їх обов’язки входить проведення фільтраційних заходів серед цивільного населення та виявлення учасників підпільного руху.