Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

РФ стягнула на окуповані території десятки тисяч росгвардійців

Оксана Воронцова
glavcom.ua
РФ стягнула на окуповані території десятки тисяч росгвардійців
Підрозділи росгвардії залучаються для охорони «виборчих дільниць» на окупованих територіях
фото з відкритих джерел

Співробітники росгвардії здійснюватимуть тиск на цивільне населення у процесі підготовки до «виборів» президента РФ

Станом на січень 2024 року Росія зосередила на тимчасово окупованих територіях України близько 35 тисяч росгвардійців. Про це повідомляє Центр національного спротиву з посиланням на дані українського підпілля.

Половину з росгвардійців складають регулярні формування, що за структурою розподілені у бригаду, 5 батальйонно-тактичних груп та 44 тактичні групи. Решта - це більш як 100 зведених підрозділів, які на ротаційній основі завозяться з території РФ. Зведені підрозділи формуються з-поміж співробітників ОМОН і СОБР.

На озброєнні у даних підрозділів, крім службових автомобілів та ББМ, є також танки, артилерійські системи, а також вертольоти. «І весь цей спектр озброєння вони застосовують для упокорення незгодних з російською окупацією. Адже саме так діяли їх «дєди» в лавах НКВД, коли радянські війська окупували Захід України та країни Балтії після 1945 року», – зазначає Центр нацспротиву.

Також дані підрозділи залучались для охорони «виборчих дільниць» на окупованих територіях під час псевдореферендуму у вересні 2022 та псевдовиборів у вересні 2023.

«Однозначно саме співробітники росгвардії здійснюватимуть тиск на цивільне населення у процесі підготовки до «виборів» президента РФ, які заплановані на березень 2024 року», – переконані у Центрі нацспротиву.

Окрім проведення бойових заходів проти цивільного населення, співробітники росгвардії активно залучаються до пропагандистських заходів у навчальних закладах. Також вони відіграють роль проєкції сили постійно патрулюючи населені пункти на бойових броньованих автомобілях та в повному екіпіруванні.

Як відомо, росгвардія після ЗС РФ другий за важливістю компонент окупаційних військ РФ. Члени даного формування виконують роль тилових загонів для придушення громадянського спротиву. В їх обов’язки входить проведення фільтраційних заходів серед цивільного населення та виявлення учасників підпільного руху. 

Теги: росія окупанти Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські захисники дали гідну відсіч ворогу на півдні
Окупанти намагаються вибити ЗСУ із позицій на Херсонщині – Генштаб
20 грудня, 2023, 07:37
В Дніпровському районі Повітряне командування «Схід» знищило дві керовані авіаційні ракети Х-59
ЗСУ збили дві керовані ракети Х-59
26 грудня, 2023, 17:03
фото: ДСНС
Атака на столицю 29 грудня: кількість загиблих знову зросла
1 сiчня, 23:33
Росіяни скаржаться на велику кількість проблем на лівому березі Дніпра: аналіз ISW
Росіяни скаржаться на велику кількість проблем на лівому березі Дніпра: аналіз ISW
Сьогодні, 04:20
Наслідки ракетної атаки на Харківщину
РФ масовано атакувала Україну дронами та ракетами: яка ситуація в регіонах
8 грудня, 2023, 10:28
Окупанти втратили танк Т-80
У Росії танк підірвався на міні, є жертви
18 грудня, 2023, 08:01
Залужний відреагував на матеріал Bіld щодо планів РФ до 2026 року
Залужний відреагував на матеріал Bіld щодо планів РФ до 2026 року
18 грудня, 2023, 13:50
У порту Феодосії був атакований корабель «Новочеркаськ»
Знищення корабля РФ у Феодосії: окупанти шукають винних
27 грудня, 2023, 16:24
Безпілотниками було атакувано Харків
Уночі окупанти атакували дронами: скільки ворожих цілей знищено
31 грудня, 2023, 07:40

Події в Україні

РФ стягнула на окуповані території десятки тисяч росгвардійців
РФ стягнула на окуповані території десятки тисяч росгвардійців
У Дніпрі прогриміли вибухи
У Дніпрі прогриміли вибухи
Окупанти випустили по Україні кілька груп ракет разом із «Кинджалом»
Окупанти випустили по Україні кілька груп ракет разом із «Кинджалом»
В Україні масштабна повітряна тривога: РФ атакує ракетами
В Україні масштабна повітряна тривога: РФ атакує ракетами
Росіяни скаржаться на велику кількість проблем на лівому березі Дніпра: аналіз ISW
Росіяни скаржаться на велику кількість проблем на лівому березі Дніпра: аналіз ISW
ЗМІ повідомили, коли Україна зможе знову перейти від оборони до наступу
ЗМІ повідомили, коли Україна зможе знову перейти від оборони до наступу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
155K
На згарищі зруйнованого ракетою київського будинку волонтери натрапили на дивну знахідку
62K
Росіяни поділилися враженнями від перебування в українському полоні
48K
Прикордонники виявили великогабаритний «сюрприз» у річці біля кордону з РФ (відео)
41K
Кличко став власником розкішного маєтку у Гамбурзі
37K
Відомий військовий дав прогноз щодо контрнаступу України
33K
Посол пояснив, чому японці стали на бік України

Новини

Сильні снігопади та хуртовини: прогноз погоди на 8 січня
Сьогодні, 06:10
8 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:50
Хуртовини та мокрий сніг: прогноз погоди на 7 січня
Вчора, 04:50
7 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:50
Окупанти посилено штурмують на трьох напрямках – Генштаб
6 сiчня, 07:48
Місцями опади та ожеледиця: прогноз погоди на 6 січня
6 сiчня, 06:30

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua