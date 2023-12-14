Путін вирішив погратися в демократію. Фотофакти
«Коли реальна Росія не буде відрізнятися від телевізійної?»
У четвер, 14 грудня, російський диктатор Володимир Путін під час виступу перед росіянами з підсумками року вирішив погратися у демократію. На великому екрані транслюються питання громадян, але жодне з них президент країни-агресора так і не прокоментував.
Виступ передбачає «пряму лінію» з росіянами, які можуть поставити президенту запитання – вони свідчать, що реальне життя в РФ відрізняється від того, яке показують по телевізору. Багато запитань не виводили на великий екран, однак вони все ж потрапили на очі преси. Наприклад, росіяни цікавилися, чому «реальність політиків РФ відрізняється від дійсності самих мешканців».
В ефір пропагандистського каналу потрапили «незручні» запитання від громадян РФ, які ніколи не покажуть по телебаченню:
- «Коли закінчиться війна? Коли буде мир? Коли будуть мирні перемовини?»
- «Як переїхати до тієї Росії, яку показують по «Першому» каналу?»
- «За що наша країна бореться в Україні?»
- «Коли реальна Росія не буде відрізнятися від телевізійної?»
- «Чому, переїхавши в Крим через міст, мобільний зв'язок вмикає роумінг, якщо Крим – це Росія?»
Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін вчергове заявив, що росіяни та українці – це «братські народи». Відповідна заява прозвучала у четвер, 14 грудня, під час його виступу перед росіянами з підсумками року. Також Путін заявив, що Одеса – російське місто. Зазначимо, заяву російський диктатор зробив у той день, коли обстріли російських військ призвели до травм двох 8-річних хлопчиків та 12-річної дівчинки з Одеси.
Раніше у російських ЗМІ з'явилася інформація, що влада країни-агресорки розпочала наради щодо президентської кампанії 2024 року, яка буде підлаштована під російського диктатора Володимира Путіна. Диктатор, ймовірно, уникатиме теми війни в Україні під час своєї передвиборчої кампанії 2024 року. Натомість, він зосередиться на «стабільності Росії» та критиці Заходу.
Хоча Путін ще не оголосив про свою участь у виборах, відомо, що він збирається балотуватися у президенти як самовисуванець, щоб підвищити авторитет «військового лідера». Наразі Кремль вирішує, хто буде прославляти Путіна перед виборами.
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