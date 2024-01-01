Посольство США у РФ заявило, що російська культура давно стала частиною Америки

Посольство відзначилося одразу кількома цинічними заявами

Посольство США в Росії стверджує, що російська культура «вже давно стала частиною Америки».

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Зокрема, американське посольство привітало росіян зі святами і побажало їм «щасливого і мирного Нового року». У привітанні зазначається, що США та Росія «завжди знаходили спільну мову навіть у найскладніші часи», а також висловлюється надія на можливість «зв’язків між народами».

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Посольство США додало, що вірить у те, що росіяни, як і громадяни будь-якої країни, «заслуговують на життя у мирі, процвітанні та безпеці». Ця заява лунає, як мінімум дивно на тлі того, що країна-агресорка з початку 2022 року тероризує мирні міста України та робить все, щоби українці у безпеці не почувалися.

Насамкінець посольство США в РФ заявило, що «готове до спілкування з усіма росіянами, які мріють про конструктивне майбутнє».

Президент України Володимир Зеленський в останні хвилини 2023 року звернувся до українців із новорічним привітанням. За його словами, те, що українці вистояли і зустрічають новий рік, зовсім не «новорічне диво, не казка і не чудо». Президент підкреслив, що це заслуга кожного з українців.

До слова, посол Японії Кунінорі Мацуда у новорічному привітанні запевнив українців, що підтримка України Країною сходу сонця у новому році буде непохитною. Про це дипломат, одягнений у вишиванку, сказав у зверненні, записаному українською мовою.

Нагадаємо, Зеленський і Залужний із дружинами привітали українців зі святом. Президент позував у робочому кабінеті, а очільник ЗСУ – на тлі новорічної ялинки.