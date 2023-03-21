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Росіяни вдарили по Одесі чотирма ракетами: є поранені (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Росіяни вдарили по Одесі чотирма ракетами: є поранені (відео)
Наслідки ворожих обстрілів Одеси
фото: скріншот відео

У результаті влучання пошкоджено триповерховий будинок

Окупанти обстріляли Одесу чотирма ракетами. Попередньо, гатили високоточними авіаційними ракетами класу «повітря-поверхня» X-59. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Дві ракети вдалося збити силам протиповітряної оборони. Ще дві влучили по Одесі. У результаті пошкоджено триповерховий будинок на території монастиря. Наразі повідомляється про трьох поранених.

Нагадаємо, що під час повітряної тривоги приблизно о 19:40 у небі над Одещиною знищено дві ворожі ракети.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти під час повітряної тривоги вдарили по Одещині ракетами. Є влучання, внаслідок чого частково пошкоджено цивільний будинок. Є постраждалі.

До слова, триває 391-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація продовжує збройну агресію проти України, зосередивши основні зусилля на спробах повної окупації Донецької та Луганської областей у межах адміністративних кордонів. Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та на Авдіївському напрямку.

Теги: окупанти будинок Андрій Єрмак відео Одеса ракета

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