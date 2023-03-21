Росіяни вдарили по Одесі чотирма ракетами: є поранені (відео)
У результаті влучання пошкоджено триповерховий будинок
Окупанти обстріляли Одесу чотирма ракетами. Попередньо, гатили високоточними авіаційними ракетами класу «повітря-поверхня» X-59. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
Дві ракети вдалося збити силам протиповітряної оборони. Ще дві влучили по Одесі. У результаті пошкоджено триповерховий будинок на території монастиря. Наразі повідомляється про трьох поранених.
Нагадаємо, що під час повітряної тривоги приблизно о 19:40 у небі над Одещиною знищено дві ворожі ракети.
Раніше повідомлялося, що російські окупанти під час повітряної тривоги вдарили по Одещині ракетами. Є влучання, внаслідок чого частково пошкоджено цивільний будинок. Є постраждалі.
До слова, триває 391-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація продовжує збройну агресію проти України, зосередивши основні зусилля на спробах повної окупації Донецької та Луганської областей у межах адміністративних кордонів. Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та на Авдіївському напрямку.
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