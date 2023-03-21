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Ворог вдарив ракетами по Одещині: пошкоджено житловий будинок

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ворог вдарив ракетами по Одещині: пошкоджено житловий будинок
фото ілюстративне

Частину ракет на Одещині знищено, проте є влучення

Російські окупанти під час повітряної тривоги вдарили по Одещині ракетами. Про це повідомляє районна військова адміністрація.

«Ворог здійснив ракетний удар по Одещині. Ворожі винищувачі СУ-35 здійснили пуск ракет з моря», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що завдяки ефективній роботі сил ППО частину ракет знищено, проте є влучення, внаслідок чого частково пошкоджено цивільний будинок.

Є постраждалі, попередньо без жертв.

Підрозділами ДСНС пожежу станом на 20:40 локалізовано.

Нагадаємо, що окупанти запустили «Шахеди». Банкова закликала не ігнорувати тривогу.

До слова, триває 391-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація продовжує збройну агресію проти України, зосередивши основні зусилля на спробах повної окупації Донецької та Луганської областей у межах адміністративних кордонів. Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та на Авдіївському напрямку.

Теги: росія окупанти війна Одещина

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