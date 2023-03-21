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Атака на Одещину: Повітряні сили відзвітували про збиті ракети

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Атака на Одещину: Повітряні сили відзвітували про збиті ракети
фото ілюстративне

Окупанти випустили керовані ракети з винищувачів Су-35

Під час повітряної тривоги близько 19:40 у небі над Одещиною знищено дві ворожі ракети. Про це повідомляють Повітряні сили.

«У небі над Одещиною силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» збито дві керовані авіаційні ракети класу «повітря-поверхня» Х-59, випущені російськими винищувачами Су-35 з акваторії Чорного моря», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російські окупанти під час повітряної тривоги вдарили по Одещині ракетами. Є влучання, внаслідок чого частково пошкоджено цивільний будинок. Є постраждалі, попередньо без жертв.

До слова, триває 391-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація продовжує збройну агресію проти України, зосередивши основні зусилля на спробах повної окупації Донецької та Луганської областей у межах адміністративних кордонів. Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та на Авдіївському напрямку.

Теги: війна ЗСУ ракета Одещина

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