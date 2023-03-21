Атака на Одещину: Повітряні сили відзвітували про збиті ракети

Окупанти випустили керовані ракети з винищувачів Су-35

Під час повітряної тривоги близько 19:40 у небі над Одещиною знищено дві ворожі ракети. Про це повідомляють Повітряні сили.

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«У небі над Одещиною силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» збито дві керовані авіаційні ракети класу «повітря-поверхня» Х-59, випущені російськими винищувачами Су-35 з акваторії Чорного моря», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російські окупанти під час повітряної тривоги вдарили по Одещині ракетами. Є влучання, внаслідок чого частково пошкоджено цивільний будинок. Є постраждалі, попередньо без жертв.

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До слова, триває 391-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація продовжує збройну агресію проти України, зосередивши основні зусилля на спробах повної окупації Донецької та Луганської областей у межах адміністративних кордонів. Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та на Авдіївському напрямку.