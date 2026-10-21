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Зеленський розповів, коли Україна планує випробувати нову антибалістичну систему

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Зеленський розповів, коли Україна планує випробувати нову антибалістичну систему
Зеленський під час зустрічі з міністром оборони Норвегії Туре Сандвіком та керівництвом компанії Kongsberg
скриншот з відео

Україна та Норвегія визначили, як прискорити створення системи для перехоплення балістичних ракет

Україна спільно з європейськими партнерами працює над створенням нової антибалістичної системи FREYJA. До кінця 2026 року розробники планують перейти до випробувань, а перші результати створення окремих елементів системи вже є. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

Глава держави розповів про зустріч із міністром оборони Норвегії Туре Сандвіком, генеральним директором норвезької оборонної компанії Kongsberg Ейріком Лі та представниками корпорації, яка виробляє зенітні ракетні комплекси NASAMS.

Зеленський підкреслив, що ці системи фактично щодня захищають українців та об'єкти критичної інфраструктури від російських ракетних і дронових ударів.

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Під час переговорів сторони обговорили подальшу оборонну підтримку України. Президент висловив сподівання, що вже наступного місяця надійдуть додаткові пакети допомоги. Окрему увагу приділили європейській антибалістичній програмі FREYJA, у якій Норвегія бере активну участь.

За словами глави держави, вже є перші результати у створенні окремих елементів системи. Під час зустрічі було визначено, на яких напрямках необхідно прискорити роботу, щоб перейти до випробувань до кінця поточного року. 

Крім того, Зеленський повідомив про обговорення нових можливостей супутникового зв'язку для українських військових. Сторони розглянули початок відповідної роботи та залучення партнерів, які мають необхідні можливості для її підтримки.

Нагадаємо, 20 жовтня під час переговорів в Осло за участю президента України Володимира Зеленського, європейських лідерів та представників США було обговорено план процвітання України після завершення війни.

Як повідомив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре, сторони порушили питання гарантій безпеки, українських територій, санкцій проти Росії та майбутнього економічного розвитку України. За словами норвезького прем'єра, учасникам переговорів вдалося досягти прогресу. 

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Теги: Володимир Зеленський Норвегія Україна перехоплення системи ППО

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