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Росіяни викопали майже 8 км окопів під окупованою Євпаторією: супутникові фото

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни викопали майже 8 км окопів під окупованою Євпаторією: супутникові фото
фото: Крим.Реалії

На початку березня довжина споруд була трохи більша, ніж 3,5 км

Російські загарбники викопали лінію окопів завдовжки 7800 м на узбережжі від Євпаторії до села Заозерного. Про це свідчать супутникові знімки, які оприлюднило Крим.Реалії.  

Ще на початку березня 2023 року довжина споруд була трохи понад три з половиною км. Відео із супутника на початку березня опублікувало українське командування «Південь».

Росіяни викопали майже 8 км окопів під окупованою Євпаторією: супутникові фото фото 1

На початку весни в медіа набула широкого резонансу інформація про те, що в Криму будують укріплювальні споруди прямо на пляжах біля Євпаторії. Відповідне відео з окопами на пляжах було опубліковано в мережі.

«Навряд чи це має прямий стосунок до ситуації на фронті. Ну тому, що як би нам усім не хотілося, але повторення чогось на кшталт операції «Оверлорд», тобто висадки десанту в Нормандії 1944 року – масований десант, багато десантних кораблів, кидання на берег великі маси піхоти, повітряний десант спускається – на жаль, нам це не загрожує. Ну, по-перше, тому що десантних кораблів у нас, скажімо так, небагато. Схоже, тут росіяни більше займалися імітацією діяльності», – розповів військовий експерт, оглядач військового порталу Defense Express Іван Киричевський.

Нагадаємо,  радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк повідомив, що Україна зможе звільнити тимчасово окупований Крим за дуже короткий час. На це дають 5-7 місяців. Раніше секретар РНБО Олексій Данілов запропонував план деокупації Криму.

Теги: Україна Олексій Данілов Михайло Подоляк десант відео росіяни Крим

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