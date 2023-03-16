Переговори з Росією. Секретар РНБО назвав єдину можливу умову

Данілов назвав величезну помилку світу

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що Росія пробуватиме «закидати» питання внутрішньої дестабілізації, щоб схилити Україну до переговорів про мир, однак це можливо лише за виконання умов Києва. Про це він розповів в інтерв’ю Радіо Свобода.

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«Звичайно, ми можемо сідати за стіл. Але, по-перше, це капітуляція Росії за цим столом має бути підписана, або речі, пов’язані з тим, всі ті збитки, які вона тут завдала, на превеликий жаль. І я не розумію, про що ми ще можемо говорити з Росією, – що ми повертаємо собі територіальну цілісність і розуміємо, як Росія компенсує», – сказав Данілов.

Він зазначив, що коли йдеться про якесь посередництво у таких ймовірних переговорах, то тут передусім має бути врахований фактор відповідальності.

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«Якщо ви берете на себе цю функцію, ви маєте бутив відповідальними. І це має бути процес зрозумілий для суспільства. Якщо хтось вважає, що десь підкилимно можна підписати «Мінськ-3», як це робилося з незрозумілими людьми, з незрозумілими повноваженнями, з незрозумілими наслідками на час підписання, але з зрозумілими вже з середньостроковій дії, я думаю, що такого у нас не буде. Це по-перше. А те, що стосується України, хто це має бути, то ще раз наголошую, що це мають бути відповідальні країни, до яких у нас є довіра. У нас є розуміння, що тоді вони несуть спільну відповідальність», – наголосив Данілов.

Він вважає «величезною помилкою світу» переконання, що вони можуть вести якісь переговори з Росією і про щось домовлятися.

«Це країна, з якою ви ні про що домовитися не можете. Тому що вони ніколи не тримають свого слова. Вони сьогодні можуть з вами домовитися, а завтра вставити вам ніж у спину і скажуть, що ми ж про це не домовлялися, що ми не будемо на вас нападати. Ви знаєте, що це одна з небагатьох країн, де ухвалене рішення, що внутрішні закони можуть не відповідати міжнародному праву, у них внутрішнє право превалює над міжнародним правом. Ну, це нонсенс», – сказав секретар РНБО.

До слова, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц зазначив, що будь-які переговори про припинення війни в Україні розпочнуться лише після того, як президент Росії Володимир Путін зрозуміє, що йому не перемогти.