Головна Країна Політика
search button user button menu button

Переговори з Росією. Секретар РНБО назвав єдину можливу умову

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Переговори з Росією. Секретар РНБО назвав єдину можливу умову
Олексій Данілов не розуміє, про що можна говорити з Росією
фото з відкритих джерел

Данілов назвав величезну помилку світу

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що Росія пробуватиме «закидати» питання внутрішньої дестабілізації, щоб схилити Україну до переговорів про мир, однак це можливо лише за виконання умов Києва. Про це він розповів в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Звичайно, ми можемо сідати за стіл. Але, по-перше, це капітуляція Росії за цим столом має бути підписана, або речі, пов’язані з тим, всі ті збитки, які вона тут завдала, на превеликий жаль. І я не розумію, про що ми ще можемо говорити з Росією, – що ми повертаємо собі територіальну цілісність і розуміємо, як Росія компенсує», – сказав Данілов.

Він зазначив, що коли йдеться про якесь посередництво у таких ймовірних переговорах, то тут передусім має бути врахований фактор відповідальності.

«Якщо ви берете на себе цю функцію, ви маєте бутив відповідальними. І це має бути процес зрозумілий для суспільства. Якщо хтось вважає, що десь підкилимно можна підписати «Мінськ-3», як це робилося з незрозумілими людьми, з незрозумілими повноваженнями, з незрозумілими наслідками на час підписання, але з зрозумілими вже з середньостроковій дії, я думаю, що такого у нас не буде. Це по-перше. А те, що стосується України, хто це має бути, то ще раз наголошую, що це мають бути відповідальні країни, до яких у нас є довіра. У нас є розуміння, що тоді вони несуть спільну відповідальність», – наголосив Данілов.

Він вважає «величезною помилкою світу» переконання, що вони можуть вести якісь переговори з Росією і про щось домовлятися.

«Це країна, з якою ви ні про що домовитися не можете. Тому що вони ніколи не тримають свого слова. Вони сьогодні можуть з вами домовитися, а завтра вставити вам ніж у спину і скажуть, що ми ж про це не домовлялися, що ми не будемо на вас нападати. Ви знаєте, що це одна з небагатьох країн, де ухвалене рішення, що внутрішні закони можуть не відповідати міжнародному праву, у них внутрішнє право превалює над міжнародним правом. Ну, це нонсенс», – сказав секретар РНБО.

До слова, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц зазначив, що будь-які переговори про припинення війни в Україні розпочнуться лише після того, як президент Росії Володимир Путін зрозуміє, що йому не перемогти.

Теги: переговори Україна Олексій Данілов окупанти росія війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олаф Шольц заявив, що для переговорів Путін має вивести війська з України
Війна РФ проти України: Шольц повідомив, коли почнуться мирні переговори
6 березня, 06:30
Київ не піде на жодні «мирні плани» до виконання своєї умови
Переговори з РФ: Банкова поставила жорстку умову Кремлю
28 лютого, 13:34
Чи почнуться переговори з РФ після звільнення південних областей: Банкова відповіла
Чи почнуться переговори з РФ після звільнення південних областей: Банкова відповіла
4 березня, 01:13

Політика

Сучасні «гітлери»: Данілов пояснив, як слід перейменувати Росію
Сучасні «гітлери»: Данілов пояснив, як слід перейменувати Росію
Переговори з Росією. Секретар РНБО назвав єдину можливу умову
Переговори з Росією. Секретар РНБО назвав єдину можливу умову
Луценко розповів, чим пояснюються тактичні успіхи росіян на фронті
Луценко розповів, чим пояснюються тактичні успіхи росіян на фронті
Підсумки ювілейного «Рамштайну»: звернення Зеленського (відео)
Підсумки ювілейного «Рамштайну»: звернення Зеленського (відео)
«Рамштайн-10». Резніков підбив підсумки зустрічі
«Рамштайн-10». Резніков підбив підсумки зустрічі
Луценко розказав, чому підрозділ Мадяра прибрали з Бахмута
Луценко розказав, чому підрозділ Мадяра прибрали з Бахмута

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
79K
Папа Римський прокоментував події навколо Києво-Печерської лаври
26K
Найвпливовіший митрополит московської церкви вивозить майно з Лаври (відео)
26K
«Рамштайн-10». Резніков підбив підсумки зустрічі
24K
Луценко розказав, чому підрозділ Мадяра прибрали з Бахмута
24K
У Києві правоохоронці затримали російського бійця: деталі
21K
Масштабна повітряна тривога тривала менше години

Новини

Ворожий літак, 13 безпілотників та радіолокаційні станції: у ЗСУ була урожайна доба
Сьогодні, 06:27
Біля залізниці у російському Бєлгороді пролунав вибух: подробиці
Сьогодні, 04:33
Канада озброює Україну: Києву передадуть нові Leopard 2, снаряди та гаубиці
Вчора, 23:14
У Анкарі пояснили, на скільки днів може бути продовжена зернова угода
Вчора, 22:24
ЗСУ потужно вдарили по окупантах: Генштаб назвав уражені об'єкти
Вчора, 06:55
Зустріч посла РФ із держсекретарем США, застава Коболєва. Головне за ніч
Вчора, 06:31

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту