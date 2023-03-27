У РФ звільнено генерала, який забезпечив окупантам великі втрати під Вугледаром

Офіційної інформації від російського генштабу поки не з’являлося

З посади командувача східного угруповання військ РФ в Україні звільнено генерала Мурадова, який, зокрема, командував вугледарським напрямком. Про це передають росЗМІ.

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Проте офіційної інформації від російського генштабу поки не з’являлося.

Російські ЗМІ зазначають, що угруповання Мурадова «мало серйозні проблеми у рамках наступу біля Вугледара».

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Мурадова також називають «м’ясником". Причиною цього стали колосальні втрати, яких його підрозділи зазнавали. Причому мовиться як про живу силу, так і про техніку. А серед останніх значних провалів зазначають розгром ворога поблизу Вугледара. Там нашим захисникам вдалося ліквідувати дві елітні бригади морської піхоти. Також у ворога стало на понад 100 одиниць техніки менше.

Власне Мурадов віддав наказ свої військовим йти на Вугледар. На той момент напрямок був щедро всіяний мінами. Про це раніше за’являв речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ ліквідували топ-офіцера росіян, який організував Іловайський котел.

Нагадаємо, триває 397-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Українські воїни відбили понад 60 атак противника.