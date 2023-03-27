Зеленський після Запоріжжя відвідав Дніпропетровську область (відео)

Глава держави відвідав Нікопольський район, який постійно зазнає ворожих обстрілів

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 27 березня, після візиту у Запорізьку область, приїхав на Дніпропетровщину. Зокрема глава держави відвідав Нікопольський район. Про це Зеленський повідомив у Телеграм.

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«У Дніпропетровській області відвідав Нікопольський район, який постійно зазнає ворожих обстрілів. Обговорив наслідки терористичних ударів по Нікополю, Марганцю та іншим населеним пунктам регіону»,– написав Зеленський.

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Президент зазначив, що близько 5 тис. будівель у районі було пошкоджено, серед них медичні та освітні заклади. Потерпілим надають необхідну допомогу.

«Дякую кожному, хто працює задля відновлення та повернення нормального життя нашим людям! Все відбудуємо та відновимо», – додав Зеленський.

На Дніпропетровщині відвідав Нікопольський район, який постійно зазнає ворожих обстрілів. Обговорив наслідки терористичних ударів по Нікополю, Марганцю та інших населених пунктах регіону.

Як повідомлялося, сьогодні Зеленський відвідав українських захисників у Запоріжжі.