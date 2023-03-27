Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський після Запоріжжя відвідав Дніпропетровську область (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський після Запоріжжя відвідав Дніпропетровську область (відео)
фото: Офіс президента

Глава держави відвідав Нікопольський район, який постійно зазнає ворожих обстрілів

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 27 березня, після візиту у Запорізьку область, приїхав на Дніпропетровщину. Зокрема глава держави відвідав Нікопольський район. Про це Зеленський повідомив у Телеграм.

«У Дніпропетровській області відвідав Нікопольський район, який постійно зазнає ворожих обстрілів. Обговорив наслідки терористичних ударів по Нікополю, Марганцю та іншим населеним пунктам регіону»,– написав Зеленський.

Президент зазначив, що близько 5 тис. будівель у районі було пошкоджено, серед них медичні та освітні заклади. Потерпілим надають необхідну допомогу.

«Дякую кожному, хто працює задля відновлення та повернення нормального життя нашим людям! Все відбудуємо та відновимо», – додав Зеленський.

На Дніпропетровщині відвідав Нікопольський район, який постійно зазнає ворожих обстрілів. Обговорив наслідки терористичних ударів по Нікополю, Марганцю та інших населених пунктах регіону.

Як повідомлялося, сьогодні Зеленський відвідав українських захисників у Запоріжжі.

Теги: Запоріжжя Володимир Зеленський Офіс президента відео Дніпропетровщина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Зеленський після Запоріжжя відвідав Дніпропетровську область (відео)
Зеленський після Запоріжжя відвідав Дніпропетровську область (відео)
Ватутін та Кожедуб. Нардеп пояснив, що буде зі спірними постатями в межах деколонізації
Ватутін та Кожедуб. Нардеп пояснив, що буде зі спірними постатями в межах деколонізації
У Львові відбувся суд над екснардепом Кивою
У Львові відбувся суд над екснардепом Кивою
Скандал із послом у Болгарії: Ілащук приступила до роботи
Скандал із послом у Болгарії: Ілащук приступила до роботи
Зеленський відвідав українських захисників у Запоріжжі (відео)
Зеленський відвідав українських захисників у Запоріжжі (відео)
ООН назвала обшуки в Московській церкві дискримінацією. Україна відреагувала
ООН назвала обшуки в Московській церкві дискримінацією. Україна відреагувала

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
70K
ISW вказав, що змусить Путіна розпочати переговори на умовах України
58K
Суд ув’язнив ухилянта, який відмовився від високої зарплати у війську
53K
Утікає з країни? Митрополита Павла застукали у паспортному столі (відео)
47K
Росія чекає на початок переговорів. І навіть окреслила дату
31K
Кому перерахують пенсії у квітні: названо категорії українців
24K
Стали відомі нові деталі смерті російського командира, який організував Іловайський котел

Новини

«Поспішали» на фронт, але не доїхали: У ГУР розповіли про інцидент на Кримському мост (фото)
Сьогодні, 22:30
Сили оборони знищили безпілотник, що корегував роботу ворожої артилерії (відео)
Сьогодні, 12:17
Ворог веде штурмові дії в районах трьох міст – Генштаб
Сьогодні, 06:28
Відео бачило все село. Журналістка розповіла шокуючі деталі про зґвалтування на Закарпатті
Вчора, 17:00
Співавтор закону про деколонізацію спрогнозував, коли вулиці очистяться від російських назв
25 березня, 21:32
Генерал Муженко: У нас є всі можливості розгромити Росію
25 березня, 16:16

Прес-релізи

Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
24 березня, 10:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту