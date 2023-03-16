Чому Ізраїль не дає Україні зброю: пояснення прем’єра

Нетаньягу послався на «складну ситуацію» для Тель-Авіва

Ізраїль надає Україні таку допомогу, яку може собі дозволити з урахуванням непростих відносин з Росією. Про це сказав прем’єр-міністр Ізраїлю Бен’ямін Нетаньягу на спільній пресконференції з канцлером Олафом Шольцем після їх переговорів у Берліні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ми підтримуємо Україну не лише гуманітарними засобами, але також надаємо допомогу в цивільній обороні», – сказав Нетаньягу.

Нетаньягу пояснив, що йдеться про системи раннього попередження. Ізраїль, за словами його керівника, має у цій галузі дуже сучасні розробки, які дозволяють зробити так, щоби при загрозі повітряного удару «не вся країна або не цілий регіон бігли у бомбосховища». Люди можуть встановити на своїх телефонах мобільний додаток, який показує, де може вдарити ракета. Це дозволяє не лише «не паралізувати» всю країну, але й попередити великі руйнування.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Пояснюючи причину відмови передати Україні озброєння, він послався на «складну ситуацію» для Тель-Авіва. Згідно з домовленістю, якої кілька років тому дійшли ізраїльська і російська сторони на рівні урядів і армій, ізраїльські і російські пілоти літають поруч поблизу сирійського повітряного простору, що запобігає відкриттю Іраном «третього фронту» для Ізраїлю. Європейські країни не мають цієї проблеми.

«Але в рамках цих обмежень, у рамках цих міркувань ми намагаємося надавати гуманітарну та оборонну підтримку Україні, яка відбувається також поки ми тут говоримо», – запевнив прем’єр.

Нагадаємо, нещодавно Ізраїль схвалив передачу Україні систем для боротьби з іранськими дронами.