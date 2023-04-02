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Данілов запропонував план деокупації Криму

Софія Сидоренко
glavcom.ua
Данілов запропонував план деокупації Криму
фото: armyinform.com.ua

СЕкретар РНБО пропонує перейменувати Севастополь в «Об‘єкт № 6»

Секретар РНБО Олексій Данілов запропонував 12 кроків, які необхідно зробити для деокупації Криму. Про це йдеться у повідомленні в фейсбук. 

Приблизний план Олексія Данілова має такий вигляд: 

  • На суспільне обговорення буде винесено питання щодо проєкту та місця розташування в Криму пам’ятника «русский военный корабль идёт на***». З метою економії державних коштів може бути використаний п'єдестал пам‘ятника затопленим кораблям у Севастополі
  • Окрім кримінального переслідування за колабораціонізм і держзраду, буде розроблено люстраційний механізм персональної оцінки, яким, зокрема, визначатимуть рівень відповідальності та ступінь залучення громадян України, жителів Криму до підтримки діяльності окупаційних адміністрацій. Результати такого механізму впливатимуть на права участі у виборах: вони можуть бути обмеженими.
  • Щодо держслужбовців, суддів, прокурорів, працівників правоохороних органів та інших категорій осіб, які станом на 2014 рік знаходились у штаті органів влади України, МВС, СБУ, МОУ та ін., а після лютого 2014 року працювали в російських окупаційних структурах, українські суди визначать, чи підлягають вони кримінальній відповідальності. Але якщо не підлягають, вони позбавляються державних пенсій, в тому числі із забороною подальшого працевлаштування на роботу в держорганах і органах місцевого самоврядування України. Проте надання слідству та Силам оборони України важливої інформації, яка стосується національної безпеки, може стати пом'якшити кримінальне покарання.
  • Росія або інше формування, яке претендуватиме на правонаступництво, забезпечує безумовну і повну видачу всіх підозрюваних у держзраді та в інших кримінальних злочинах осіб, як громадян України, так і громадян Росїї, причетних до воєнних злочинів, вчинених на території нашої держави в цілому і Криму зокрема.
  • Злочини пропагандистів (журналісти, медійники та різного роду експерти, які сприяли окупації, мілітаризації дитячого виховання та розпалюванню ворожнечі проти України) будуть розслідувані українськими, а за необхідності міжнародними правоохоронними структурами. У законний спосіб за вироком суду будуть позбавлені волі, звань, пенсійного забезпечення, майна.
  • Громадяни російської федерації, які незаконно приїхали проживати на Кримському півострові після лютого 2014 року, мають негайно залишити територію України у визначений законом термін.
  • Угоди, затверджені не за українським законодавством після лютого 2014 року, в тому числі щодо нерухомого майна, визнаются нікчемними. Право власності на майно залишається за громадянами України. Привласнене або націоналізоване майно повертається власникам. 
  • Керченський міст демонтується з метою забезпечення повної свободи мореплавства в рамках програми відшкодування збитків. 
  • Реалізація комплексної програми «Детоксикація» – нейтралізація наслідків багаторічної дії російської пропаганди на суспільну свідомість частини населення півострова. Активні прихильники російської влади в Криму братимуть участь у відбудові українських міст, процесах ексгумації та перепоховання жертв російської агресії. Крім того, таким особам нададуть широкий доступ до інформації про злочини Росії.
  • Створення документальної бази фактів російських злочинів проти українських громадян, які чинили спротив окупації. Відновлення в правах українських та кримськотатарських активістів.
  • Негайне звільнення всіх громадян України, кримських татар, українців, які були переслідувані РФ з політичних причин з 2014 року. Таким особам відшкодують завдані моральних збитки.
  • Данілова також пропонує Севастополь перейменувати в «Об‘єкт № 6», а пізніше Верховна Рада України повинна буде визначити нову назву. Можливо, місто носитиме назву Ахтіар.

Нагадаємо, що нещодавно Данілов заявив, що українська влада не збирається застосовувати фізичу силу, аби видворити УПЦ МП зі стін Києво-Печерської лаври.

 

 

Теги: Верховна Рада Севастополь прокурор самоврядування Керченський міст корабль місто майно колабораціонізм влада населення Олексій Данілов звільнення спротив

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