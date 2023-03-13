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Наталія Іщенко Експерт-міжнародник

Розказали правду про Україну, дізналися правду про Чорногорію

glavcom.ua
Лекції відвідали відомі чорногорські політики та громадські діячі
фото: facebook/Наталії Іщенко

За останній час Чорногорія здійснила перехід від міцної проєвропейської позиції до «розуміння Москви»

Балкани – традиційно неспокійний європейський регіон із величезним «вибуховим» потенціалом і безперервним протистоянням Заходу та Сходу. Навіть на тлі повномасштабної війни в Україні балканська загроза стабільності Європі не «загубилася», не втратила актуальності і не випала з поля зору світових центрів сили. Бо, якщо в Україні триває класична Велика війна і військова російська агресія, на Балканах, особливо на Західних Балканах, має місце гібридний геополітичний конфлікт і російська спроба гібридними засобами зберегти, чи навіть посилити свій вплив.

Центр цього гібридного протистояння в найближчі дні буде знаходиться в Чорногорії. Тут 19 березня відбудуться президентські вибори, результати яких без перебільшення матимуть доленосне значення не тільки для цієї маленької балканської країни, але і для регіону, для всієї Європи і для НАТО.

Поїздка українських експертів та журналістів до Чорногорії, що відбулася наприкінці лютого – на початку березня, мала на меті проінформувати чорногорську громадськість про події в Україні – в цьому й полягало завдання «Днів України в Чорногорії». Ще чотири роки тому подібний вояж міг би вважатися відпочинковим туром. Але не зараз.

За останні три з половиною роки Чорногорія здійснила лякаюче потужний та швидкий перехід від міцної проєвропейської позиції до солідарності із Белградом і «розуміння Москви». Сьогодні ця країна не дуже схожа на учасника потужного західного блоку, ким Чорногорія формально є як член НАТО. Сьогодні Чорногорія здається більш схожою на ділянку умовного «західно-російського» гібридного фронту, де безпосередньо в цей час відбувається гібридний наступ сербського та російського «світів».

Детальні враження і аналіз ситуації в Чорногорії я, напевно, викладу в окремому допису, чи в статті. Зараз наведу дуже короткий звіт про поїздку української експертно-журналістської команди до Чорногорії.

Отже.

Дні України в Чорногорії

В рамках «Днів України в Чорногорії» 26 лютого – 09 березня за участі експертів та журналістів із України відбулася низка заходів в двох столицях країни – офіційної та історичної, в Подгориці та Цетинє.

В Подгориці, в «Європейському домі», пройшло чотири публічні лекції / презентації на теми «Сучасна Україна без фейків і пропаганди», «Зв'язок історії та сьогодення» та «Крим: анатомія маніпуляцій».

Спікерами виступили:

  • Сергій Моругін,
  • Ольга Лень,
  • Олесь Доній,
  • Олексій Мустафін.

Ведучою була Nathalie Ishchenko.

Лекції відвідали відомі чорногорські політики та громадські діячи, представники експертної спільноти та медіа, працівники українського посольства в Подгориці та громадяни України, що нині мешкають в Чорногорії. Зі вступним словом до учасників заходу звернувся один із найавторитетніших проєвропейських політиків Чорногорії Раде Бойович.

Дискусія (круглий стіл), присвячена імперським історичним фейкам в історії України та Чорногорії, відбулася на Факультеті чорногорської мови і літератури в Цетинє Fakultet za crnogorski jezik i književnost. Будівля навчального закладу і сторичної столиці Чорногорії – єдина державна інституція в країні, на якій встановлено, поруч із чорногорським, український прапор.

Серед виступаючих були

від України

  • Олесь Доній,
  • Олексій Мустафін,
  • Ольга Лень;

від Чорногорії

  • представники Факультету чорногорської мови і літератури
  • Мілан Маркович,
  • Стефан Тодорович.

В Національній бібліотеці та в Українському центрі в Подгориці відбулися дві презентації книги Олексія Мустафіна «Чорногорія. Подорож історією» – першого видання про історію Чорногорії українською мовою.

Поспілкувалися із місцевими чорногорськими активістами та українською діаспорою. Дали інтерв’ю місцевим медіа. Відвідали пам’ятник Тарасу Шевченко в чорногорській столиці.

«Дні України в Чорногорії» відбулася завдяки Astamur Gumba Peace Foundation (Україна), Građanska inicijativa 21. maj (Чорногорія), за підтримки Посольства України в Чорногорії, Evropska kuća та за сприяння Міністерства культури та інформаційної політики України.

Далі буде.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: конфлікт наступ Україна Олесь Доній агресія прапор війна Чорногорія вибори

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