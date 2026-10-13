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Не лише США допомагають Україні. Сенатор розкрив деталі співпраці розвідок

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Не лише США допомагають Україні. Сенатор розкрив деталі співпраці розвідок
Сенатор республіканець Роджер Вікер заявив, що США отримують важливу інформацію від України
скриншот з відео

Голова оборонного комітету Сенату пояснив, яку користь Вашингтон отримує від співпраці з Києвом

Сполучені Штати Америки не лише надають Україні розвідувальну інформацію, а й самі отримують відповідні дані від українських спецслужб. Співпраця між країнами у сфері розвідки має двосторонній характер. Про це заявив голова комітету Сенату США з питань збройних сил, республіканець Роджер Вікер під час виступу на Варшавському безпековому форумі, повідомляє «Главком».

Американський сенатор наголосив, що Вашингтон також користується інформацією, яку отримує від українських партнерів. За його словами, йдеться саме про взаємний обмін розвідувальними даними, а не лише про односторонню допомогу Україні.

Вікер назвав українців друзями Сполучених Штатів, підкресливши значення співпраці між країнами на тлі загострення міжнародної безпекової ситуації.

Під час виступу на Варшавському безпековому форумі Роджер Вікер заявив, що сучасна ситуація у сфері міжнародної безпеки є однією з найнебезпечніших за останні десятиліття.

За його оцінкою, світ зіткнувся з найбільшими загрозами від часів, які передували Другій світовій війні. Однією з головних причин такого становища американський політик назвав посилення співпраці між Росією, Китаєм, Іраном та Північною Кореєю.

Вікер охарактеризував взаємодію цих держав як формування «осі агресії». За його словами, зазначені країни активно допомагають одна одній, що створює додаткові ризики для міжнародної безпеки.

На переконання сенатора, Сполучені Штати та їхні союзники повинні відповідним чином реагувати на посилення співпраці між цими державами.

Зокрема, Вікер виступив за збільшення оборонних витрат та поглиблення взаємодії з партнерами в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Серед них він окремо згадав Південну Корею та Тайвань, наголосивши на необхідності посилення співпраці з американськими партнерами в регіоні.

Окрему увагу голова комітету Сенату США з питань збройних сил приділив підтримці, яку Росія отримує від Китаю. За оцінкою американського сенатора, Москва не змогла б здійснити в Україні те, що їй вдалося, без допомоги Пекіна.

Роджер Вікер також прокоментував домовленість між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним щодо постачання російського дизельного пального до Сполучених Штатів.

Американський політик висловив сумнів у тому, що відповідні домовленості вдасться реалізувати. За його оцінкою, ймовірність практичного виконання такої домовленості є невисокою.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп запевнив, що Вашингтон продовжує передавати Україні розвідувальну інформацію.

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Теги: розвідка США Україна

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