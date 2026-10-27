Путін провів переговори з лідерами Фінляндії й Норвегії та припинення вогню в Олешках. Головне за день 27 жовтня 2026

Головне за день 27 жовтня 2026

У районі тимчасово окупованих Олешок станом на вечір не зафіксували порушень режиму тиші, запровадженого для проведення гуманітарної операції, а президент Фінляндії Александер Стубб і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере провели телефонну розмову з Володимиром Путіним щодо війни проти України та майбутніх переговорів. «Главком» зібрав головні події дня 27 жовтня.

Україна та Росію дотримують режиму тиші в Олешках

фото: Дмитро Лубінець

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що станом на 17:30 27 жовтня жодна зі сторін не порушила режим припинення вогню в районі тимчасово окупованих Олешок Херсонської області.

Режим тиші розпочався о 03:00 за київським часом на визначених територіях, пов’язаних із проведенням гуманітарної операції. Домовленості мають діяти до 22:59 1 листопада.

За словами Лубінця, Україна проводить місію спільно з уповноваженою з прав людини РФ Яною Лантратовою. Посередництво та координацію забезпечує перша леді США Меланія Трамп.

Лідери Фінляндії та Норвегії зателефонували Путіну

фото: Finnish Government

Президент Фінляндії Александер Стубб і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере провели телефонну розмову з Володимиром Путіним.

Дзвінок ініціювали Стубб і Стере. Сторони обговорили війну Росії проти України, дипломатичні зусилля для її завершення та перспективи миру і стабільності в Європі.

Розмову провели за погодженням з Україною. Її метою було безпосередньо донести до Путіна позиції щодо майбутніх переговорів. Дзвінок також був пов’язаний із запланованими зустрічами в Абу-Дабі. У Фінляндії та Норвегії наголосили, що продовжать підтримувати Україну.

Південний міст зазнав серйозних пошкоджень

фото: Юлія Бойко/Facebook

У мережі з'явилися фото наслідків російського ракетного удару по Південному мосту в Києві. На знімках видно велику вирву, а також значні пошкодження колій та конструкцій мостового переходу.

Унаслідок атаки рух Південним мостом тимчасово закрили. Також призупинили рух поїздів зеленої лінії метро між станціями «Осокорки» та «Червоний хутір». Фахівці продовжують оцінювати масштаби пошкоджень.

Сили оборони уразили склади та техніку росіян

фото: Сили безпілотних систем

Протягом 26 жовтня та в ніч на 27 жовтня Сили оборони України завдали ударів по низці військових об’єктів російських окупантів на тимчасово окупованих територіях Луганської, Донецької та Запорізької областей.

Українські військові уразили склади боєприпасів поблизу Дякового на Луганщині та Огороднього на Донеччині. Також під удар потрапило місце зосередження озброєння та військової техніки окупантів у районі Красногорівки.

На Луганщині Сили оборони уразили склади матеріально-технічного забезпечення російських військ у районах Луганська, Антрацита та Тимонового.

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