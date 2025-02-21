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Російська армія просунулась поблизу Покровська та Великої Новосілки – карти ISW

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Російська армія просунулась поблизу Покровська та Великої Новосілки – карти ISW
Звіт ISW щодо війни в Україні 20 лютого
фото з відкритих джерел

На інших напрямках ворог зберігав військову присутність, але не наступав

Росіяни мають просування на Донеччині. Зокрема, армія РФ просунулась поблизу Торецька та Великої Новосілки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Російська армія просунулась поблизу Покровська та Великої Новосілки – карти ISW фото 1

Операція ЗСУ на Курщині

20 лютого російські війська продовжили наступальні дії в Курській області, але не зробили жодного підтвердженого просування. 19 і 20 лютого окупанти продовжували наземні атаки на північний захід від Суджі в районі Лебедівки, на північ від Суджі в районі Погребків, на південний схід від Суджі в районі Гуєвого та на південь від Суджі в районі Курилівки.

ISW не підтвердило, але Росія заявляла: російські сили просунулися в південній Лебедівці, що просунулися на схід від Свердліково (на північний захід від Суджі), а російські війська просунулися на південний схід від Миколаєво-Дарино (на захід від Суджі).

Російська армія просунулась поблизу Покровська та Великої Новосілки – карти ISW фото 2

Харківщина

20 лютого російські війська продовжували наземні наступи на Харківському напрямку, але не просунулися. 19 і 20 лютого окупанти вели наступальні операції на північний схід від міста Харкова в районі Вовчанська.

Російська армія просунулась поблизу Покровська та Великої Новосілки – карти ISW фото 3

Луганщина

20 лютого російські війська продовжили наступ на Куп'янському напрямку, але не просунулися. 19 і 20 лютого окупанти продовжували атакувати на північ від Куп’янська в районі Західного, на схід від Куп’янська в районі Петропавлівки та на південний схід від Куп’янська в районі Степової Новоселівки.

Російська армія просунулась поблизу Покровська та Великої Новосілки – карти ISW фото 4

20 лютого російські війська продовжували наступ на напрямку Борова, але не просунулися. 19 і 20 лютого окупанти продовжували атакувати на північний схід від Борової поблизу Загризове та на південний схід від Борової біля Макіївки.

20 лютого російські війська продовжили наступ на Лиманському напрямку, але не просунулися. 19 і 20 лютого окупанти продовжували наступати на північний схід від Лиману в районі Ямполівки, Балки Журавки (колишнє Невське), Новолюбівки та Колодязі та на південний схід від Лиману в районі Серебрянського лісу.

Російська армія просунулась поблизу Покровська та Великої Новосілки – карти ISW фото 5

Донеччина

20 лютого російські війська продовжували наступ на Сіверському напрямку, але не просунулися. 19 і 20 лютого окупанти наступали на північний схід від Сіверська в районі Білогорівки та Григорівки та на схід від Сіверська в районі Верхньокам'янського.

Російська армія просунулась поблизу Покровська та Великої Новосілки – карти ISW фото 6

20 лютого російські війська продовжували наступальні дії поблизу Часового Яру, але не просувалися. 19 і 20 лютого окупанти продовжували наступати в межах та поблизу Часового Яру, на північ від Часового Яру біля Григорівки, на північний схід від Часового Яру біля Васюківки та на південний схід від Часового Яру поблизу Курдюмівки та Озарянівки.

Російська армія просунулась поблизу Покровська та Великої Новосілки – карти ISW фото 7

20 лютого російські війська продовжили наступ на Торецькому напрямку, але не просунулися. 19 і 20 лютого окупанти продовжували наступ у районі самого Торецька та на південний захід від Торецька в районі Леонідівки.

Російські війська вели наступальні дії під самим Покровськом; на північний схід від Покровська біля Зеленого Поля та Єлизаветки; на схід від Покровська поблизу Промінь, Новоторецьке, Воздвиженка, Водяне Друге; на захід від Покровська в напрямку Сергіївки; на південний захід від Покровська в районі Піщаного, Надіївки, Срібного, Котлиного і на Богданівку 19 і 20 лютого.

Російська армія просунулась поблизу Покровська та Великої Новосілки – карти ISW фото 8

20 лютого російські війська продовжували наступальні дії на Курахівському напрямку, але підтверджених наступів не зробили. 19 і 20 лютого російські війська вели наступальні дії на захід від Курахового в районі Андріївки, Улакли та Костянтинополя та на південний захід від Курахова в районі Роздольного.

Російські війська просунулися поблизу Великої Новосілки. Вони вели наступальні дії на північ від Великої Новосілки в районі Нових Комарів і Новоочеретуватого; на північний захід від Великої Новосілки на Привільне і Бурлацьке; і на захід від Великої Новосілки біля Новосілки 19 і 20 лютого.

Російська армія просунулась поблизу Покровська та Великої Новосілки – карти ISW фото 9

Південь

20 лютого російські війська продовжували наступальні дії в західній Запорізькій області, але жодного підтвердженого просування не зробили. 19 і 20 лютого російські війська вели наступальні дії на північний захід від Роботиного в районі Новоандріївки, Малих Щербаків і Степового.

Російська армія просунулась поблизу Покровська та Великої Новосілки – карти ISW фото 10

Нагадаємо, що триває 1093-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: ISW росія окупанти армія ворог наступ

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