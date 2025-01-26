Мобілізація за лотереєю? Історик Гарвардського університету розповів про досвід призову на війну США

Під час війни у В’єтнамі у США визначали кого призивати до армії за допомогою лотереї

Плохій: «Російсько-українська війна – найбільша війна в Європі з 1945 року, вона одна з найбільших у світі. Найближчі паралелі – це Корейська, В'єтнамська війни»

Під час війни у В’єтнамі у США визначали кого призивати до армії за допомогою лотереї. У інтерв’ю «Главкому» історик Гарвардського університету Сергій Плохій розповів, наскільки вдалим був такий досвід.

«Який би спосіб (залучення нових військових до армії) ви не взяли, головною ознакою успіху чи неуспіху є уявлення суспільства про те, чи це справедливо, чи ні. Лотерея є якраз фактор, який говорить про те, що це є справедливий вибір. Тобто, якщо ви довіряєте тому, хто проводить лотерею, то суспільство це сприймає як справедливий вибір. Ми з вами розпочали сьогодні розмову про те, що невідомо, куди кому в Україні прилетить, а кому пощастить після чергового обстрілу України. Це лотерея. Коли приїжджаю в Україну, то це бачу. Ви у такій ситуації живете постійно. Коли від тебе, від уряду не залежить, кому наступного разу прилетить», – пояснив Плохій.

За словами науковця, інший рівень справедливості, до якого США пристали – це наймана армія. Це те, що робить Росія сьогодні. Ти підписав контракт, ти береш гроші за службу, це твоє рішення. Принаймні є формальна річ – справедливість. Тобто головне – формула справедливості для суспільства. А якою буде ця формула – уже інша справа. Вона залежить від суспільства, від його традиції, від його уявлень. Немає якоїсь універсальної формули справедливості для усіх.

«Російсько-українська війна – це найбільша війна в Європі з 1945 року, вона одна з найбільших у світі. Найближчі паралелі – це Корейська війна, В'єтнамська війна. Наприклад, у Кореї переговори продовжувалися три роки і війна не припинялася впродовж цього часу. Сторони визначали позиції, чи вони можуть поліпшити ситуацію на лінії фронту. Коли стало зрозуміло, що цього не вдасться жодній зі сторін, тоді відбулося примирення», – додав історик.

Раніше історик з Гарварду оцінив імовірність Третьої світової.

Також стало відомо, що Трамп збирається завершити війну в Україні до весни.

До слова, президент США Дональд Трамп хоче, щоб Саудівська Аравія знизила ціну на нафту. На його думку, це допоможе закінчити війну в Україні.