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Участь Білорусі у війні. Зеленський розповів про плани Путіна

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Участь Білорусі у війні. Зеленський розповів про плани Путіна
Зеленський буде говорити з Трампом про те, що росіяни хочуть зробити з Білоруссю
фото: Reuters

Росія підготує 100-150 тис. солдатів для тренувань на території Білорусі

Україна отримала дані щодо російських планів стосовно Білорусі. Уже цього року Росія підготує 15 дивізій для тренування і посилення на білоруському напрямку. Про це повідомив президент Володимир Зеленський на пресконференції перед початком Мюнхенської безпекової конференції, трансляцію якої опублікував Офіс президента.

«Ми думаємо, що всі вони (15 дивізій військових, – «Главком») будуть на території Білорусі або частково. Це буде, я не знаю, 100-150 тис. людей. Це велике угруповання. Я не впевнений, що це угруповання піде наступом на Україну. Може бути, але воно піде в наступ. Я нікого не залякую. Можуть піти в Україну, як у 2022 році, або піти в Польщу, або Балтику», – прогнозує глава держави.

Також він розповів, що буде говорити з президентом США Дональдом Трампом про те, що росіяни хочуть зробити з Білоруссю.

Раніше Зеленський заявляв, що російський диктатор Володимир Путін збирається весною, влітку або восени розташувати війська у Білорусі, намагаючись втягнути її у війну проти України. 

Нагадаємо, міністерство оборони Білорусі заявило про початок перевірки бойової готовності армії, у межах якої, зокрема, проведуть випробування нових способів застосування розвідувальних і ударних дронів.

До слова, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нібито найкращим варіантом для врегулювання війни в Україні є розміщення білоруських миротворців.

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Теги: Білорусь росія війна Володимир Зеленський

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