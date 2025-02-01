Авіакатастрофа у Філадельфії, ворог завдав понад десять ударів по Запоріжжю: головне за ніч

У Філадельфії літак впав біля будинків, ворог завдав понад десять ударів по Запоріжжю, Трамп заявив, що вони з Путіним можуть зробити «щось важливе» для припинення війни в Україні. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 1 лютого, щоб ви були в курсі подій:

У Філадельфії літак впав біля будинків, повідомляється про загиблих і поранених

У Філадельфії, штат Пенсильванія, розбився невеликий літак. Він впав поблизу торгового центру, пролунало кілька вибухів. Про це повідомляє FoxNews.

Зазначається, що літак при падінні зачепив кілька будівель і автомобілів. Він впав біля торгового центру у районі Котман-авеню та бульвару Рузвельта після 6 вечора за місцевим часом.

Пожежники вже прибули на місці події, вони гасять вогонь, що охопив будинки та автівки.

Як повідомляється, є поранені і жертви, точного числа поки не називають.

Літак, який впав у Філадельфії, це медичний борт Learjet 55. Він розбився невдовзі після зльоту.

Міністр транспорту Шон Даффі заявив, що пасажирів було шестеро. Наразі не відомо, чи встигли вони катапультуватися, як невідомою є і причина авіакатастрофи.

Губернатор Пенсильванії Джош Шапіро зробив офіційну заяву у соцмережі X:

«Ми пропонуємо всі наявні ресурси штату для реагування на катастрофу малого приватного літака у північно-східній Філадельфії. Ми продовжимо надавати оновлення, щойно з’явиться більше інформації».

Ворог завдав понад десять ударів по Запоріжжю: ОВА повідомила про наслідки

Російська армія завдала наймасованішого удару по Запоріжжю за останній час – понад 10 ударів. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

«Ворог завдав понад 10 ударів по Запоріжжю. Це наймасовіший удар за останній час», – зазначив він.

За словами Федорова, наслідки масованого удару встановлюються.

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Пізніше Федоров повідомив, що внаслідок ворожої атаки зазнали пошкоджень приватні домоволодіння – вибиті вікна, пошкоджений дах.

За його уточненою інформацією, росіяни скерували на місто 16 безпілотників.

«Внаслідок атаки пошкоджено обʼєкт інфраструктури, багатоповерховий та приватні будинки. Знеструмлено понад 400 абонентів», – додав він.

Трамп заявив, що вони з Путіним можуть зробити «щось важливе» для припинення війни в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація вже провела «дуже серйозні» дискусії з Росією щодо війни в Україні, і що він і російський диктатор Володимир Путін можуть незабаром вжити «важливих» заходів для припинення війни, що триває.

Трамп знову вкотре підкреслив, що якби він тоді був президентом, то не допустив би цієї війни.

«Ми будемо говорити і, я думаю, можливо, зробимо щось, що буде значним. Ми хочемо покласти край цій війні. Ця війна не почалася б, якби я був президентом», – сказав він.

Трамп не сказав, хто з його адміністрації контактував з росіянами, але запевнив, що обидві сторони вже розмовляють.

На питання, чи говорив він вже безпосередньо з Путіним, Трамп відповів: «Я не хочу цього говорити».