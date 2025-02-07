У застосунку «Армія+» запрацювали звіти про ураження ворожих обʼєктів: деталі

Звіт про ураження за минулу добу подають в «Армія+» командири або їхні підлеглі раз на день

У застосунку для військових «Армія+» запрацював звіт про ураження ворожих обʼєктів. Підтвердження пошкодження чи знищення їх відбувається в бойовій системі Delta, про що повідомляє Міноборони.

Звітувати почали перші 100 підрозділів, які мають високий рівень інтеграції системи Delta. Нова форма звітності дозволить цифровізувати та впорядкувати щоденну подачу даних про результати бойових дій у війську.

Звіт про ураження за минулу добу подають в «Армія+» командири або їхні підлеглі раз на день. Військовослужбовці повинні бути авторизовані в бойовій системі Delta та застосунку «Армія+».

фото: Міноборони

«Це великий крок у створенні актуальної та прозорої аналітики військових дій. Запуск цифрових звітів про ураження дозволяє підрозділам ЗСУ та Нацгвардії передавати об’єктивну інформацію про втрати ворога без затримок. Завдяки взаємодії «Армія+» та Delta ми забезпечуємо точний облік та достовірність інформації. Прозорість даних дозволить ухвалювати рішення, засновані на фактах, а не припущеннях. Цифровізація управління бойовими діями – це основа сучасної війни, коли важливо діяти швидше та ефективніше за ворога», – пояснює заступниця міністра з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Підрозділи фіксують знищені чи пошкоджені об’єкти на власних захищених шарах в системі Delta, яка введена в експлуатацію в Силах оборони та успішно пройшла перевірку на захищеність інформації за стандартами НАТО. З Delta об'єкти ураження додаються в «Армія+» в автоматичному режимі.

Щоденне подання військовими частинами звітів про ураження затверджено в постанові Кабміну №63, яку уряд прийняв 21 січня. На першому етапі збирається зворотний зв’язок та аналізується сам процес звітування.

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